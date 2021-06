La reportera de 'Informativos Telecinco' Elena Gómez se ha hecho viral en redes sociales al compartir un vídeo en el que muestra la falta de respeto de un viandante mientras se encontraba realizando su trabajo. La escena, muy habitual cuando los periodistas están a pie de calle, se saldó con la cortante respuesta de su compañera cámara, que decidió plantarle cara.

En el vídeo, Gómez se encuentra grabando en plena calle cuando un señor pasa por detrás de ella y le hace un gesto con la mano. Su compañera, molesta, decide increparle: "Espera", le dice a la reportera, para después dirigirse al hombre: "¿Qué tiene? ¿Cinco años?".

El hombre responde con chulería: "No, tengo cincuenta y cuatro". Sin embargo, después intenta salir del paso. "Pues parece que tenga tres", le dice ella, a lo que él responde: "No me he dado cuenta de que era una cámara". "Ah, no. ¿Y qué se pensaba que era?", le insiste.

Después se le oye decir. "Payaso tú, gilipollas. Estoy harta de la gente. Parece que tenga tres años". El vídeo ha sido aplaudido en Twitter, donde Elena Gómez escribía: "Hoy teníamos prisa y @___gins_ ha decidido dar una lección a los que nos molestan cuando grabamos en la calle".