Telecinco emite esta noche (22:00 horas) una nueva gala de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’, en la que los espectadores serán testigos de un roce entre dos de los mentores. La postura de Danna Paola a favor del reguetón y la defensa que hace de este género ante Risto Mejide será el argumento de una tensa discusión entre ambos.

El publicista se reencontrará además con Chipper, concursante de ‘Operación triunfo’ en 2008 con el que tuvo varios enfrentamientos. Por su parte, Isabel Pantoja conocerá entre los concursantes a un familiar lejano que acude con la esperanza de que apueste por él. Las categorías de la gala serán ‘Vivo cantando, ‘Espectacular’ y ‘Soy rebelde’.

Gonzo y Jorge Sanz, entre los invitados de ‘laSexta noche’

Iñaki López y Verónica Sanz se ponen al frente de una nueva entrega en directo de ‘laSexta noche’. El programa de hoy contará con Gonzo, Jorge Sanz y Jordi Sánchez como invitados. Además, a lo largo de la noche los colaboradores debatirán sobre la nueva factura eléctrica. El programa dará todas las claves para conseguir ahorrar con los consejos de los expertos Luis Quevedo y Manuel Amate.

El ‘Superlópez’ de Dani Rovira alza el vuelo en Cuatro

En Cuatro, noche de cine español con un nuevo pase de 'Superlópez' (22.15 horas). Dani Rovira se pone en la piel de Juan López, cuya vida no ha sido nada fácil desde su llegada a la Tierra procedente del planeta Chitón. Volar, leer la mente, tener supervisión o detener un convoy de metro para que no descarrile no es sencillo para él. Ahora, deberá salvar su hogar de los planes del malvado Skorba y de su sibilina hija, Ágata.

Liam Neeson protagoniza ‘Non-Stop’ en Antena 3

Antena 3 dedica el prime time del sábado a la película 'Non-Stop: sin escalas', protagonizada por Liam Neeson y Julianne Moore. La cinta narra la historia de un oficial del ejército norteamericano que se embarca en vuelo sin escalas de Nueva York a Londres. Durante el trayecto comienza a recibir mensajes de texto de un anónimo que amenaza con matar a un pasajero cada 20 minutos si no se cumplen sus exigencias.

La 1 emite ‘#Chef’, con Jon Favreau y Sofía Vergara

La 1 pone un toque de sabor a la noche del sábado con la emisión de la comedia ‘#Chef’ (22:05 horas). Jon Favreau interpreta a Carl Casper, un chef que pierde su trabajo por negarse a aceptar las exigencias del propietario (Dustin Hoffman). Tras este revés, emprende un proyecto de venta de comida en un camión junto a su exmujer (Sofia Vergara) y su mejor amigo (John Leguizamo), al tiempo que intentará unir de nuevo a su familia.