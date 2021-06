Durante muchos años, Manolo Lama fue uno de los rostros más importantes de Cuatro. El periodista presentaba junto a Manu Carreño los deportes, una sección que pasó a ser conocida entre el público con la marca de 'Los Manolos' y que arrasaba cada tarde en audiencia con datos superiores al 10%. Unos números que cayeron en picado tras la marcha de Lama, que esta semana ha recordado cómo vivió su salida de Mediaset.

En el espacio presentado por Siro López en la plataforma Twitch, el actual locutor de Cope se remontó al día en que recibió la noticia: "Me enteré un viernes. Acabaron 'Los Manolos' y a la puerta había un pobre señor, que estaba descompuesto, esperándome esperando con una carta". "La abrí y vi que dejaba de presentar el programa", explicó Lama, que matizó que la cadena "nunca me despidió": "Me relevaba de Los Manolos".

Lama asegura que a día de hoy todavía no ha recibido "ningún tipo de explicación", aunque puede intuir el motivo de su abrupta salida: "Con el tiempo te enteras, porque te van diciendo cosas". Sí tiene claro que detrás de su cese había una especie de mano negra que influenció al consejero delegado de Mediaset: "Creo que alguien envenenó a Paolo Vasile. Creo que le envenenó con mala baba".

Vasile intentó que se quedara en el grupo, según comentó Lama en su entrevista con Siro López: "Me dijo que me quedara, que me iban a dar otro programa. La típica milonga para que te quedes en el banquillo. Yo tenía tres o cuatro años firmados y me fui sin cobrarlos".

El periodista deportivo está convencido de que "Vasile sabe que se equivocó". "Nunca me lo ha dicho, tampoco tiene por qué decírmelo, es quien toma las decisiones. Pero los números lo dicen todo, fue un programa que marcó una tendencia en el periodismo deportivo televisivo. Éramos un 'boom', hicimos una tele diferente", apuntó Lama, que no se siente "traicionado" por Cuatro: "Fue una decisión de Vasile".