Primeras palabras de Javier Cárdenas tras conocerse que Europa FM le ha despedido de manera fulminante, una información adelantada en exclusiva por YOTELE durante la mañana de este lunes. El locutor, que abandona la emisora musical dos meses antes de lo previsto por decisión de Atresmedia Radio, reconoce que "era algo que se veía venir en el último mes".

En declaraciones a 20 Minutos, Cárdenas se pronuncia sobre la firme postura de la cadena: "Me han dicho que puesto que no iba a seguir en septiembre era mejor que lo dejara ya". "Tengo que aceptarlo, asumirlo y dar las gracias por estos años tan bonitos de radio", reconoce en el citado medio.

Este lunes, Cárdenas se ha puesto al frente del morning show de Europa FM por última vez. Como contó este portal, su marcha definitiva estaba inicialmente prevista para mediados del próximo mes de julio, pero finalmente se ha optado por precipitar su salida con carácter inmediato. Entre los motivos que han llevado a Atresmedia a tomar esta decisión se encuentra la caída de audiencia del programa, que en cuatro años ha perdido a más de la mitad de sus oyentes, y las numerosas polémicas protagonizadas por el comunicador catalán.

Sin embargo, él considera que sus controvertidas opiniones y teorías no tienen nada que ver, aunque apunta que "hay una serie de profesionales muy críticos con el gobierno" entre los que se incluye. "El gobierno da mucho dinero a los medios y pone condiciones", deja caer.

Cárdenas: "No acepto presiones"

"Ha habido presiones respecto a mi contrato y yo no he querido ceder, porque no acepto presiones", asegura el presentador, que añade: "Hace tres años, cuando murió mi padre le comuniqué a la cadena que era mi última temporada, pero me dijeron que no, que tenía contrato de larga duración y que querían que continuara. Entonces me pareció bonito y halagador".

No obstante, se queja de no haber podido finalizar la temporada actual de 'Levántate y Cárdenas'. "Es increíble que no nos hayan dejado acabar la temporada de forma bonita, pero hay que respetar su estrategia, querían que la gente olvidara cuanto antes nuestro programa", considera.