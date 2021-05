'Mask Singer: adivina quién canta' regresa esta noche a Antena 3 con una segunda edición en la que 15 nuevos famosos actuarán intentando no ser reconocidos debajo de una máscara. En esta nueva temporada, Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) serán dos de los investigadores que repitan tras el éxito que el formato tuvo en su llegada a España. YOTELE habla con los Javis sobre las nuevas entregas de 'Mask Singer' en Antena 3.

¿Cómo vivisteis la edición pasada desde vuestras casas?

Javi Calvo: Para mí el mayor éxito fue que todos mis amigos quisieran quedar conmigo para ver el programa. Me encantó poder estar con los míos, con mi familia y amigos y poder disfrutar de ‘Mask Singer’ desde casa.

Javi Ambrossi: Es algo que nos dicen por la calle también, que les encanta el programa. La gente nos transmite mucho cariño continuamente, es brutal. Pensaba que iba a ser más complicado para los espectadores que para nosotros, pero no contaba con el factor de investigadores profesionales de Twitter. Alucinaba yo mismo con la gente, que ya sabía quién se escondía detrás de las máscaras. Me sorprendió mucho, es diferente vivirlo como investigador que desde casa.

¿Cómo os habéis preparado para este año teniendo ya la experiencia de la pasada edición?

Javi Calvo: Yo me he repartido varias opciones por ámbitos de la vida, por ejemplo, de la televisión o del deporte yo tenía mis opciones. Me he ido apuntando las pistas, he ido valorando las opciones y ha sido como estudiar en el colegio.

Javi Ambrossi: Yo me he preparado leyéndome mucho la revista ‘Hola’ todas las semanas. No he hecho nada diferente, pero sí que es verdad que este año las pistas están enfocadas de otra manera. No son datos que fácilmente la gente vaya a poder encontrar en sus casas. Son pistas que sabes o no sabes. Espero que no empiece el programa y todo el mundo sepa quién es el primer día.

¿Habéis hecho más caso a la intuición que a las pistas?

Javi Ambrossi: Creo que el año pasado estaba más obsesionado con las pistas y no me hacía tanto caso a mi mismo. Esta edición me he dejado llevar más por lo que escucho y cómo cantan. Nos hemos dejado fluir más.

¿Cualquier persona puede estar debajo de las máscaras?

Javi Calvo: Después de que la gente vea esta temporada se va a dar cuenta que cualquiera puede estar debajo de la máscara. Hasta Donald Trump podría estar debajo de una de ellas. Son todavía más sorprendentes los personajes que el año pasado. Son estrellas internacionales muy conocidas por todos. La gente va a flipar.

El año pasado, en la gala de antes de la final, se expusieron unas fotografías con famosos de los finalistas como pista. Esto llevó a que la gente en redes sociales supiera quién había debajo de las máscaras y se creó mucho spoiler hacia la final. ¿Se ha solucionado en esta edición?

Javi Ambrossi: El programa ha aprendido la lección, este año no hay pista de foto. Creo que no va a volver a pasar. Lo que pasó nos sorprendió a todos, porque fastidió a mucha gente que les contaran quienes eran esas máscaras. Aún así, hay que decir que la gente ha jugado muy bien y ahora nos toca a nosotros mover ficha. Ahora es mucho más difícil.

¿Creéis que la forma en la que os ve vuestro público ha cambiado con este programa?

Javi Calvo Es alucinante a la gente que hemos llegado con este programa. Vamos por la calle y nos conoce todo el mundo. La televisión tiene un poder brutal de llegar a la gente. Yo lo noto por temporadas, hay tiempos en los que salgo a la calle y todo el mundo me reconoce y cuando casi no sales en programas, entonces la cosa está más tranquila. He notado muchísimo la capacidad de alcance de este programa.

Javi Amborssi: Es guay porque ese público que ve ‘Mask Singer’ se anima después a ver 'Veneno' u otros proyectos que hemos hecho, como Paquita Salas. Gracias a este programa la gente que no estaba tan predispuesta a empezar nuestras series puede ser que ya lo hayan hecho. También tengo la percepción de que, gracias a ‘Mask Singer’ el público nos ha conocido cómo somos por separado.