‘Adú’ llega este domingo (22:00 horas) al primer-time de Telecinco, que traslada nuevamente la emisión de ‘Supervivientes 2021: Conexión Honduras’ al lunes. En un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a la furibunda muchedumbre de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas.

Por su parte, Antena 3 emite esta noche (22:10 horas) un nuevo episodio de ‘Mi hija’. En esta emisión, mientras Demir intenta encontrar el dinero necesario para el tratamiento de Öykü, Cemal pone en práctica su retorcido plan… Por otro lado, Zeynep, la tía de Öykü, llega a la casa de Demir y Candan buscando a la pequeña y con una ventaja sobre el resto: solo la recuerda a ella.

‘Robin Hood’ será esta noche (22:05 horas) ‘La película de la semana’ en La 1. En la película ambientada en la Inglaterra del siglo XIII, Robin Longstride (Russell Crowe), un magnífico arquero que ha luchado en las Cruzadas al servicio del rey Ricardo Corazón de León (Danny Huston), vuelve de Tierra Santa luchando contra los franceses y saqueando poblados. Cuando Ricardo muere alcanzado por una flecha, Robin se traslada a Nottingham para cumplir una promesa que hizo a Sir Robert Loxley (Douglas Hodge) antes de morir: llevar su espada a su padre, Sir Walter Loxley (Max Von Sydow).

Cuatro apuesta esta noche, a las 21:30 horas, por una nueva entrega de ‘Planeta Calleja’. Esta semana, Jesús Calleja contará con Willy Bárcenas como compañero de aventuras. En este viaje, ambos disfrutarán de Islandia, donde llevarán a cabo un trekking por paisajes nevados, un baño en un río termal con una temperatura ambiente de -14º, recorridos por tubos volcánicos subterráneos y cuevas de hielo y un ascenso por el glaciar más grande de Europa son algunas de las experiencias vividas.

En laSexta, ‘Salvados’ desvela esta noche (21:25 horas) los negocios inmobiliarios del arzobispo de Oviedo. Gonzo, junto al equipo de Salvados, se desplaza a Asturias para conocer de primera mano cuáles son los inmuebles con los que Sanz saca rédito económico. Es el caso de la casa parroquial de Coya, cuyos vecinos reclaman como propia a pesar de que la Iglesia la registrara a su nombre.