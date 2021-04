El polémico vídeo electoral de Unidas Podemos en el que se utiliza imágenes de periodista sigue generando múltiples reacciones. Después de la de Ana Rosa Quintana, Ana Terradillos le ha dedicado una duro crítica a la formación liderada por Pablo Iglesias a colación de este asunto en 'Cuatro al día': "Es indecente, denunciable e intolerable".

"Han pasado la raya esta vez. ¡Es que estamos todos! Han utilizado imágenes de periodistas para hacer un vídeo de una campaña oficial. No sé cuál es el motivo, supongo que será amedrentar, yo desde luego esta... esta gentuza, ¿por qué no puedo decirlo? Esta gentuza no me da miedo. A mí me daba miedo ETA", aseguró la periodista, pidiendo también que no se normalice este tipo de situaciones: "Es importante que se trate en los medios porque estas cosas son noticia".

A su vez, Terradillos también ha recordado que no es la primera vez que ha criticado algo similar, sin importante quién o quiénes lo hayan hecho: "Cuando el PP ha señalado a algún periodista, yo lo he denunciado; cuando Vox ha vetado a medios de comunicación como el Grupo Prisa lo he denunciado; cuando Bildu señalaba a periodistas, lo he denunciado, y ahora, que lo hace Podemos, no me voy a callar".

Estas palabras de Terradillos se producen después de que Ana Rosa Quintana realizase este lunes una demoledora respuesta a Pablo Iglesias por este vídeo que Podemos ha lanzado para su candidatura en la Comunidad de Madrid. "Todo vale en esta campaña electoral", comenzaba esta mañana la presentadora su editorial. Muy seria, la presentadora se dirigía a cámara: "Es gravísimo que un partido como Podemos ponga la diana a los periodistas desde el coche oficial y con guardaespaldas".

La conductora explicaba que en el vídeo aparecen cuatro periodistas "de este programa", aunque asegura que "marcan a periodistas de todo el arco ideológico, un acto insólito en democracia, la persecución a la prensa no se veía desde el franquismo". "Apuntan a periodistas con la intención de silenciarnos y poniéndonos en riesgo en un momento de gran polarización", reiteraba.