Jorge Javier Vázquez aprovechó el corrillo que 'Sábado Deluxe' montó para debatir sobre el último capítulo del documental de Rocío Carrasco para cargar contra la propia cadena. El presentador no pudo evitar criticar el excesivo tratamiento que le está dando el grupo a 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Ahora me voy a echar a la directora y a todo Mediaset encima con lo que voy a decir", empezó diciendo el presentador.

"Creo que debatimos demasiado y hay cosas que no tienen debate. La propia dinámica de esta cadena lo que nos hace es debatir y opinar continuamente y yo creo que hay muchísimas ocasiones en las que no hay debate", soltó mientras el resto del plató asentía, a excepción de Antonio Rossi, que en ese momento pedía que no se debatiera tampoco sobre el comportamiento de Antonio David.

"En este momento que es tanto debatir y tanto opinar... No lleva absolutamente a nada. No podemos estar 24 horas hablando de Rocío Carrasco porque al final lo que pasa es que te produce el efecto rechazo", expresó el presentador, mientras Belén Esteban y Chelo García Cortés le daban la razón por lo bajini: "Totalmente de acuerdo".

"Evidentemente lo hacemos porque nos da buenos datos de audiencia y esto es una cadena comercial y para eso hacemos televisión... Pero lo que no podemos hacer es que estemos, durante dos semanas y lo que nos queda hablando del tema, y cojamos manía a la chiquilla", afirmó el presentador. "Al final la ves llorar y dices '¿otra vez?'. Pero de eso también es probable que tengamos responsabilidad nosotros", zanjó.