Cristina Pedroche vuelve a ponerse al frente de un programa con 'Love Island'. Tras su éxito internacional, el reality llega a España de la mano de Neox, que abrirá este domingo su villa ubicada en las Islas Canarias a los 10 primeros isleños que están dispuestos a encontrar el amor en esta aventura, en la que los espectadores tendrán un papel decisivo. YOTELE habla con la presentadora sobre el estreno de 'Love Island' en Neox, entre otros temas.

En tus manos está que nuestros isleños sientan ese 'clic' que acabe convirtiéndose en amor 👉📲👩‍❤️‍💋‍👨



La primavera más hot está a punto de llegar a @neox #LoveIsland ESTRENO el domingo ❤🏝 pic.twitter.com/b5b0DlFrcJ — Love Island España (@LoveIslandESP) 8 de abril de 2021

-¿Qué sensaciones tienes ante nuevo formato?

-Estoy nerviosa, ilusionada y emocionada. Me alegro mucho de volver a presentar y tener mi propio formato. Este formato es maravilloso. No me esperaba algo tan grande. Tengo muchísimas ganas de comenzar este trabajo.

-¿Cuál fue tu reacción cuando Atresmedia te propuso ser la presentadora de 'Love Island'?

-Yo ya conocía el formato de tanto viajar a Londres. Lo veía y flipaba. Cuando me llamaron y me dijeron que tenían un nuevo proyecto para mí y que es 'Love Island', era un sueño hecho realidad, y más con la seguridad que da que haya sido un éxito en muchos países. Es un formato que va a revolucionar la parrilla televisiva, las plataformas, las redes sociales y también mi carrera televisiva. Creo que llega un momento perfecto para mí.

-'Love Island' no es un formato de infidelidades, sino de enamorarse. De hecho, se penaliza no tener pareja.

-Exactamente. Esto es simplemente divertirse, pasárselo bien y encontrar el amor, o no. Nunca se sabe, pero ojalá que sí porque los participantes son ideales. Hemos hecho un casting increíble. Todos son muy guapos, tienen su profesión y están muy currados por dentro y por fuera. Espero que el público se enamore de ellos.

-En comparación a otros formatos, la audiencia va a ser muy importante, ya que la gran mayoría de las decisiones estarán en sus manos.

-Los espectadores serán primordiales, ya que van a poder tomar muchas decisiones para cambiar el futuro de los isleños a través de la aplicación del programa. Pueden cambiar las parejas que ya estén formadas, deshacer otras, decidir qué solteros entran en la villa, entre otras muchas cosas, además de elegir a la pareja ganadora al final de la edición.

Con la app de #LoveIsland estarás a la última de lo que ocurre en la Villa 🏝🔍 Encontrarás los mejores momentos y contenido exclusivo 💥



Tu voto en la app será decisivo para el futuro de lxs isleñxs 😎 ¡Descárgala en tu smartphone antes de su ESTRENO! 📲 https://t.co/xy92dlmprH pic.twitter.com/lam7hyfnRg — Love Island España (@LoveIslandESP) 8 de abril de 2021

-Determinar quién está más o menos enamorado es difícil, ya que puede ser algo muy subjetivo. El público decide quién les gusta más de los enamorados, ¿no?

-Eso es. La audiencia decidirá quién les gusta más y a través de su opinión tomarán esas decisiones. Ojalá se enamoren porque Canarias es un enclave idílico para enamorarse.

-Exactamente, ¿cuál será tu papel en 'Love Island'?

-Mi función principal es estar con los concursantes aunque ellos no me vean. Estaré pendiente de todo e iré entrando cuando ellos no lo esperen. Aquí se va a jugar mucho con la sorpresa. Tanto para los concursantes como para los espectadores. También les acompañaré en los fuegos. Aquí estará todo grabado las 24 horas del día, pero cada día será distinto.

-¿Tendrás ese punto gamberro que te caracteriza a la hora de presentar?

-Ya sabéis que no escondo nada. Si hay alguno que me cae mejor que otros o si hay una pareja que se deshace y me gustaba, se me notará. También te digo que por supuesto, como espectadora, yo también me bajaré la aplicación y tomaré sus propias decisiones.

-Otra de las características que hacen diferente a 'Love Island' es su emisión diaria.

-Sí. 'Love Island' es una tira diaria de domingo a jueves. Se emitirá a las 21:00 horas y tendrá una duración de una hora aproximadamente. Además, Atresplayer Premium emitirá contenido exclusivo todos los viernes. Será un programa nuevo con contenido que no se ha emitido, nada de un refrito resumiendo lo que ha pasado y que ya se ha visto.

-¿Cómo será la dinámica de las galas diarias y del programa exclusivo del viernes?

-Habrá un poco de todo. En función de lo que vayan viviendo, iremos mostrando unas cosas u otras, porque aquí se va a grabar todo, pero no todo se va a emitir. En la primera entrega ya sabemos que las 10 personas que entren a la villa se emparejarán solo por la apariencia física. Posteriormente, en cada programa, irá variando dependiendo si ha entrado una soltera nueva y ha puesto en riesgo alguna pareja o si ha habido un juego, etc...

Se van a someter a muchísimos juegos y a citas para conocerse mejor entre ellos, y eso es lo que haremos. Sacaremos los mejores momentos de cada día y su emisión estará muy pegada al momento en el que ocurra. Lo que se viva hoy, se verá mañana, haciendo que sea imposible que se filtre.

¡Bienvenidos al paraíso! 🏝️🌈☀️ ¿Qué os parece nuestra Villa de #LoveIsland? 😍



Nuestrxs isleñxs lo pasarán en grande en cada uno de sus rincones 😜🤟🏽💥 ¿Cuál es vuestro lugar favorito? 👀 pic.twitter.com/I3JC9lCXXX — Love Island España (@LoveIslandESP) 8 de abril de 2021

-¿Habrá eliminación en la primera semana?

-Por supuesto. Aquí se premia estar en pareja y se penaliza estar soltero. Entonces, si entra una persona nueva, ya son impares, y habrá una persona que se tendrá que ir. Puede ser el propio soltero o el integrante de una de las parejas al que yo no le guste su compañero de concurso. Así que, aparte del amor, también surgirán estrategias, los celos...

-Llevas mucho tiempo en pareja pero, si estuvieses soltera, ¿se te hubiera pasado por la cabeza participar en un formato como 'Love Island' o similar?

-Creo que no hubiera entrado en ningún reality, pero si tuviera que entrar en uno, sería 'Love Island' porque creo que se va a cuidar mucho a las personas que van a participar. Aquí vamos a tener a personas jóvenes que quieren pasárselo bien, disfrutas del amor y de las Islas Canarias y conocer gente nueva. Además, este programa llega en un momento en el que apetece esto porque llevamos un tiempo sin poder irnos de fiesta.