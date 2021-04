Ayer acudió por primera vez a 'El Hormiguero' Dulceida, una de las influencers 'top' del panorama nacional y también una de las pioneras. La joven se sentó a charlar con Pablo Motos y defendió su trabajo: "Yo soy creadora de contenido, influencer, y mi día a día, mi trabajo, consiste en estar todo el día pensando y creando contenido", explicó.

La modelo, que cuenta con más de 2 millones de seguidores, confesó cómo se dio cuenta de que lo suyo era una profesión de la que vivir: "Yo trabajaba mucho con una chica y me decía: 'Aída, es que es una barbaridad, porque tú sacas estos zapatos y a los dos días se agotan'. Entonces yo ahí dije 'al final esta chica está ganando muchísimo dinero y yo unos zapatos'. Y ahí fue cuando empecé a pedir dinero para poder vivir". Dulceida reveló la cantidad que cobró por su primer trabajo remunerado: "Me escribieron de una boutique de lujo y me pidieron que hiciera dos post en mi blog con vídeos, fotografías y demás. Y cuando me dijeron que me iban a pagar 400 euros me quedé en shock. Fue un momento 'Pretty Woman' y lo disfruté muchísimo". Sin embargo, asegura que actualmente rechaza muchas ofertas de marcas que no le interesan: "Ha habido marcas que me han ofrecido mucho dinero y he dicho que no".

Por otro lado, la de Badalona confesó una de sus manías, chuparse el dedo: "Desde que nací, me pusieron chupete pero yo me metí el dedo. Por eso tengo los dientes un poco salidos, aunque a mí me gustan porque son parte de mí y de mi personalidad", explicó, y añadió: "Mi madre siempre me decía: 'Con 30 años y seguirás chupándote el dedo'. Tengo 31 y sigo chupándome el dedo. Lo hago para dormir".