La primera entrega de los debates finales de 'La isla de las tentaciones' ha estado marcado por un importante bombazo. Lucía ha desvelado en su visita al plató del espacio que se lió con Isaac después de desvelarle a Marina que sentía algo por el que era su pareja, algo que provocó la ruptura de su amistad: "Nos dimos un par de beso".

"Perdimos el contacto e Isaac y Marina rompen. Cuando Simone e Isaac vienen a Madrid, coincidimos porque yo tenía que grabar algo y dijimos de quedar", explicó la gaditana durante el transcurso de su intervención en el espacio presentado por Sandra Barneda.

Posteriormente y para sorpresa de muchos, Sandra Barneda dio pasó a Marina, que se mostró muy decepcionada por lo que Lucía había desvelado antes de entrar en el plató: "Estoy todavía flipándolo. Sigo sin creérmelo. Estoy deseando tenerla cara a cara porque no ha tenido dos pares de contármelo y decirme la verdad, y espero que esta noche por lo menos sea capaz y me la diga. Ella me dijo sus sentimientos por Isaac hace seis, pero esto viene de mucho antes".