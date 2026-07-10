Zoo de Córdoba: Soñando en el Zoo

Dirección: Av. Linneo, s/n, Córdoba. Horario: desde las 22.00 de la noche hasta las 10.00 de la mañana. Teléfono: 957 200 807. Precio: 20 euros.

Dormir entre animales salvajes y descubrir cómo trabaja un centro de conservación cuando cae la noche es la propuesta de Soñando en el Zoo, una de las actividades más originales del verano cordobés.

Organizada por el Zoo de Córdoba, la actividad se desarrolla desde las 22.00 horas hasta las 10.00 de la mañana del día siguiente. La original velada comienza con diferentes actividades educativas y la preparación de enriquecimientos ambientales para los animales.

Los participantes en Soñando en el Zoo colaboran en la elaboración de elementos diseñados para estimular comportamientos naturales de especies como osos o grandes felinos. La noche continúa con una yincana por el recinto.

Equipados con linternas, los participantes en la actividad recorren el zoo siguiendo pistas mientras escuchan los sonidos de los animales en la oscuridad. Además, quienes lo deseen pueden participar en actividades complementarias junto al equipo educativo del centro y conocer de cerca algunos de los animales de la granja.

A la mañana siguiente llega uno de los momentos más esperados: la entrega de los enriquecimientos preparados la noche anterior. Los asistentes acceden a determinadas instalaciones para colocarlos y observar posteriormente la reacción de los animales.

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Dirigida a niños de entre 3 y 8 años acompañados por un adulto y a mayores de 8 años, que pueden participar solos, esta actividad cuenta con un máximo de 30 plazas por sesión. Las celebración de estas noches está prevista en varias fechas de junio y julio. La inscripción debe realizarse previamente a través del formulario disponible en la web del Zoo de Córdoba.