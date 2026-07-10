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Guía para perderse en Córdoba en verano

Villa turística de Priego

Vista panorámica del enclave urbanístico que compone el hotel Villa turística de Priego en miitad de la naturaleza.

Vista panorámica del enclave urbanístico que compone el hotel Villa turística de Priego en miitad de la naturaleza. / CÓRDOBA

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Víctor R. Hita

Dirección: Aldea de Zagrilla, s/n. Priego de Córdoba (Córdoba)

Teléfono: 957 703 503.

Otros servicios: Ruta Barroco y Manantiales, Ruta por la Subbética, Experiencia micológica.

La Villa Turística de Priego es un complejo concebido como pequeño pueblo andaluz donde el viajero duerme y a la vez se integra en un paisaje y una arquitectura particulares.

Situada en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas, esta villa se alza sobre una colina rodeada de olivares, encinas y cultivos tradicionales, con la silueta de la Sierra Tiñosa como telón de fondo. El enclave, a pocos minutos de Priego de Córdoba (8 kms), combina naturaleza y cercanía a uno de los conjuntos monumentales más destacados de Andalucía, conocido por su gastronomía, su riqueza barroca y su entramado de calles blancas.

El conjunto se organiza como un auténtico pueblo: calles, plazas, fuentes y casas encaladas que estructuran las 52 villas independientes. El visitante pasea por estos espacios con la sensación de intimidad que ofrecen las viviendas separadas y la posibilidad de elegir según el tamaño del grupo o tipo de estancia.

En el centro se encuentra el edificio principal, un espacio que recupera la esencia de los patios andaluces, con columnas, mármol y zonas comunes pensadas para el encuentro. Aquí se concentran servicios como cafetería, el restaurante El Piloncillo o salas de descanso, además de rincones tranquilos donde leer o simplemente contemplar el entorno.

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La experiencia se completa en el exterior, donde la piscina panorámica, las terrazas y los jardines refuerzan esa idea de descanso sin interrupciones. El complejo cuenta también con áreas infantiles y espacios abiertos que facilitan tanto el ocio familiar como el disfrute tranquilo del paisaje. El entorno multiplica las posibilidades. Senderismo, rutas en bicicleta o excursiones por la Subbética permiten descubrir un territorio de gran valor natural.

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