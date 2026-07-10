Dirección: Aldea de Zagrilla, s/n. Priego de Córdoba (Córdoba) Teléfono: 957 703 503. Otros servicios: Ruta Barroco y Manantiales, Ruta por la Subbética, Experiencia micológica.

La Villa Turística de Priego es un complejo concebido como pequeño pueblo andaluz donde el viajero duerme y a la vez se integra en un paisaje y una arquitectura particulares.

Situada en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas, esta villa se alza sobre una colina rodeada de olivares, encinas y cultivos tradicionales, con la silueta de la Sierra Tiñosa como telón de fondo. El enclave, a pocos minutos de Priego de Córdoba (8 kms), combina naturaleza y cercanía a uno de los conjuntos monumentales más destacados de Andalucía, conocido por su gastronomía, su riqueza barroca y su entramado de calles blancas.

El conjunto se organiza como un auténtico pueblo: calles, plazas, fuentes y casas encaladas que estructuran las 52 villas independientes. El visitante pasea por estos espacios con la sensación de intimidad que ofrecen las viviendas separadas y la posibilidad de elegir según el tamaño del grupo o tipo de estancia.

En el centro se encuentra el edificio principal, un espacio que recupera la esencia de los patios andaluces, con columnas, mármol y zonas comunes pensadas para el encuentro. Aquí se concentran servicios como cafetería, el restaurante El Piloncillo o salas de descanso, además de rincones tranquilos donde leer o simplemente contemplar el entorno.

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La experiencia se completa en el exterior, donde la piscina panorámica, las terrazas y los jardines refuerzan esa idea de descanso sin interrupciones. El complejo cuenta también con áreas infantiles y espacios abiertos que facilitan tanto el ocio familiar como el disfrute tranquilo del paisaje. El entorno multiplica las posibilidades. Senderismo, rutas en bicicleta o excursiones por la Subbética permiten descubrir un territorio de gran valor natural.