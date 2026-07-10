Guía para perderse en Córdoba en verano
Villa turística de Priego
Dirección: Aldea de Zagrilla, s/n. Priego de Córdoba (Córdoba)
Teléfono: 957 703 503.
Otros servicios: Ruta Barroco y Manantiales, Ruta por la Subbética, Experiencia micológica.
La Villa Turística de Priego es un complejo concebido como pequeño pueblo andaluz donde el viajero duerme y a la vez se integra en un paisaje y una arquitectura particulares.
Situada en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas, esta villa se alza sobre una colina rodeada de olivares, encinas y cultivos tradicionales, con la silueta de la Sierra Tiñosa como telón de fondo. El enclave, a pocos minutos de Priego de Córdoba (8 kms), combina naturaleza y cercanía a uno de los conjuntos monumentales más destacados de Andalucía, conocido por su gastronomía, su riqueza barroca y su entramado de calles blancas.
El conjunto se organiza como un auténtico pueblo: calles, plazas, fuentes y casas encaladas que estructuran las 52 villas independientes. El visitante pasea por estos espacios con la sensación de intimidad que ofrecen las viviendas separadas y la posibilidad de elegir según el tamaño del grupo o tipo de estancia.
En el centro se encuentra el edificio principal, un espacio que recupera la esencia de los patios andaluces, con columnas, mármol y zonas comunes pensadas para el encuentro. Aquí se concentran servicios como cafetería, el restaurante El Piloncillo o salas de descanso, además de rincones tranquilos donde leer o simplemente contemplar el entorno.
La experiencia se completa en el exterior, donde la piscina panorámica, las terrazas y los jardines refuerzan esa idea de descanso sin interrupciones. El complejo cuenta también con áreas infantiles y espacios abiertos que facilitan tanto el ocio familiar como el disfrute tranquilo del paisaje. El entorno multiplica las posibilidades. Senderismo, rutas en bicicleta o excursiones por la Subbética permiten descubrir un territorio de gran valor natural.
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año
- Álvaro Fuentes, bajista de La Oreja de Van Gogh: 'Teníamos muy claro que la gran virtud del grupo eran sus canciones, no dependía de la voz que las cantara
- Muere a los 76 años Ángela de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Osuna y propietaria del castillo de Espejo
- El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- Eder García, fichaje para el centro del campo del Córdoba CF