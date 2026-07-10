Vía Verde La Maquinilla (Belmez-Peñarroya)

Lugar de inicio: Caseta de paso a nivel de la N-432 en Belmez. Distancia: 8 km + 4 opcionales por carril bici. Web: https://bemez.es/ruta_por_la_via_verde_de_la_maquinilla/.

La Vía Verde de la Maquinilla une Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo por la vía de La Maquinilla, el antiguo ferrocarril minero que unía Cabeza de Vaca (Badajoz) con la aldea El Porvenir de la Industria (Fuente Obejuna). Su perfil es prácticamente llano y en sus 8 kilómetros destaca la variedad de paisajes que atraviesa: urbano, agrícola -campos de cereal, olivar, encinar y dehesa-, territorio minero y el paisaje industrial del Cerco.

El recorrido se inicia a las afueras de Belmez, aunque es aconsejable visitar la localidad, en especial, su Museo Histórico y del Territorio Minero. Durante más de un kilómetro la vía de La Maquinilla y la del ferrocarril de vía estrecha a Puertollano discurren en paralelo, con espectaculares vistas del Castillo de Belmez, visible todo el camino. Sin duda, el paisaje minero es uno de los mayores atractivos de esta ruta que ofrece la oportunidad de contemplarlo desde un mirador habilitado en el antiguo Pozo Nº 3 desde el que también se ve el embalse de Sierra Boyera. Destaca aquí el mayor grupo de chimeneas industriales del sur de España, alguna de hasta 35 metros de altura, y el conjunto de edificios creados en torno a la fundición de plomo de la SMMP, que fue la mayor de Europa.

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Se puede continuar la ruta por los cuatro kilómetros del carril bici que, utilizando la plataforma de la vía estrecha de Peñarroya a Puertollano, rodean el barrio francés y el casco urbano de Pueblonuevo, pasando junto al soberbio edificio de la Dirección de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, el antiguo Hospital Minero, el Colegio Francés, la fábrica de harinas y la estación de vía estrecha de Pueblonuevo del Terrible.