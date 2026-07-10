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Guía para perderse en Córdoba en verano

Vía Verde del Aceite

La Vía Verde del Aceite nos conduce, de estación en estación, por un paisaje que va del olivar al bosque de las subbéticas.

La Vía Verde del Aceite nos conduce, de estación en estación, por un paisaje que va del olivar al bosque de las subbéticas. / CÓRDOBA

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Lucía Abad

Lugar de inicio: Viaducto del Guadajoz.

Distancia: Tramo de Córdoba: 65,5 km + 7,9 km del ramal de Baena. Desnivel 348 m. Fácil.

Información: https://viasverdes.com/itinerarios/aceite/.

La Vía Verde del Aceite recorre 128 kilómetros desde Puente Genil a Jaén capital y viceversa. Se trata de una ruta de sorprendente facilidad y accesibilidad, porque aprovecha el trazado del Tren del Aceite. Los tramos que transcurren por la provincia de Córdoba ofrecen naturaleza, espléndidos viaductos, viejas estaciones y hasta lagunas.

El recorrido está jalonado por una docena de estaciones, varias rehabilitadas y que ofrecen distintos servicios turísticos, 13 viaductos ferroviarios, tres túneles y seis pasarelas sobre carreteras. Además, tiene 45 áreas de descanso, 13 aparcamientos y cinco fuentes.

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El tramo de Córdoba se inicia en el viaducto sobre el río Guadajoz, con 50 metros de altura y construido en 1891 por la casa francesa Daydé & Pillé, que también realizó algunos históricos puentes parisinos sobre el Sena. El trazado se adentra en un mar de olivos desde el que se otea la Laguna del Salobral, Reserva Natural y Zona Especial para la Protección de las Aves. Tras cruzar la N-432 por una pasarela, se llega a la antigua estación de Luque desde la que se emprende camino hacia el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Con el castillo de Zuheros vigilando, se continúa hacia la estación de Doña Mencía. Sucesivos terraplenes, viaductos y un último túnel llevan a la estación de Cabra, con siguiente destino en la antigua estación de Lucena, que la vía abandona cruzando por un entorno industrial y salvando la autovía del Olivar por una pasarela. En la pedanía de Las Navas del Sepillar se encuentra la estación de Moriles-Horcajo. Desde ahí, la vía abandona la Subbética para adentrarse en la Campiña Sur. Tras cruzar por última vez la A-318 por una llamativa pasarela roja se llega al poblado ferroviario de Camporreal, en Puente Genil, donde acaba.

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