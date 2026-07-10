Guía para perderse en Córdoba en verano
Venta del Charco de Cardeña
Rafael C. Mendoza
Dirección: Calle Real Baja, sn (La Venta del Charco, Cardeña).
Horario: 10.00 a 20.00 horas.
Teléfono: 610 004 351.
Precio: 30-35€ por persona.
En el verano hay propuestas para todos los gustos. Elegir entre playa o montaña es lo más habitual cuando surge el debate en la antesala del periodo estival. Lo que parece claro es que hay quien prefiere cambiar el ruido y las aglomeraciones propias de la costa en los meses de julio y agosto por esa paz tan característica de un entorno rural. Para estos últimos, la Venta del Charco es una de esas direcciones que merece la pena apuntar. Situada en plena naturaleza, a las puertas del Parque Natural de Cardeña-Montoro, este complejo rural lleva años convirtiéndose en punto de encuentro para quienes buscan unos días de tranquilidad.
Lo curioso es que sirve igual para una escapada en pareja que para una reunión de varias familias. Quienes llegan en busca de intimidad encuentran estudios con terraza y barbacoa. Los grupos numerosos, por su parte, disponen de apartamentos para cuatro y ocho personas, en un complejo con capacidad para albergar a cerca de 80 huéspedes.
La comodidad es uno de sus puntos fuertes. Cada habitación cuenta con baño propio, un detalle que quienes viajan en grupo agradecen especialmente. A ello se suma la posibilidad de olvidarse del coche durante días y disfrutar del entorno, de los paseos por la dehesa o simplemente de una sobremesa sin prisas.
La experiencia se completa en Mesón Eusebio, donde la cocina tradicional mantiene el protagonismo, y en el spa del complejo, una opción cada vez más apreciada por quienes buscan desconectar. Porque, a veces, perderse en verano consiste precisamente en eso: encontrar un lugar donde no haya nada urgente que hacer.
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