Guía para perderse en Córdoba en verano
La vaquera de la Finojosa
Carlos Gómez
Dirección: Plaza de la Catedral, Hinojosa del Duque.
Horario: del 30 de julio al 2 de agosto. 22:30h.
Teléfono: 615 841 980
Web: www.lavaqueradelafinojosa.com.
«Moça tan fermosa non vi en la frontera, como una vaquera de la Finojosa» o, lo que es lo mismo, «Jamás vi una joven tan bella como la vaquera de Hinojosa». Estas fueron las palabras que resonaron dentro de Don Íñigo López de Mendoza cuando, a su paso por Hinojosa del Duque, vio a una muchacha que lo cautivó. Con este pasaje de amor a primera vista comienza la serranilla que él mismo, Marqués de Santillana, escribió en el siglo XV. Pero no fue hasta finales de los 90 cuando Francisco Benítez adaptó esta pieza a los escenarios. Así, comenzó a representarse en 1998.
Desde el inicio, no se quiso desaprovechar la oportunidad de reivindicar la capacidad humana del pueblo: todo se intenta hacer mediante medios, humanos o físicos de Hinojosa del Duque. Francisco Tamaral, reconocido diseñador local con nombre dentro y fuera de Córdoba, lleva siendo el encargado del vestuario desde los inicios y diseña unos atuendos dignos de admirar por su similitud a los de la época. Por su parte, la música medieval, que se integra en la representación a las mil maravillas, está compuesta por Miguel Cerro, profesor hinojoseño, mientras que los decorados son este año de Andrés Molero y el baile es responsabilidad de Manoli Chávez. Estas cuatro personas son parte fundamental de un elenco formado por entre 250 y 300 participantes.
La Vaquera de la Finojosa ya es seña de identidad del pueblo y cada vez despierta más ilusión entre unos habitantes que la toman como lo que es, historia y tradición propia. Desde este punto de partida, cada cuatro años asisten a cómo Don Íñigo López de Mendoza intenta conquistar a su vaquera en la Plaza de la Catedral.
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