Senderos de Puertas Abiertas de Lucena

Dirección: Plaza Nueva, 1, Lucena. Inscripciones: A partir del día 1 de cada mes de verano. Teléfono: 957 513 282. Web: www.turlucena.com.

El Ayuntamiento de Lucena comenzó en el mes de mayo la segunda edición del ciclo de senderos de puertas abiertas, una serie de rutas en las que se recorren enclaves naturales y paisajísticos más destacados de la localidad. Quince rutas que este año llegan con novedades como la inclusión de observación de cielos o avistamiento de aves.

El programa comenzó el 24 de mayo con el sendero Sierra de Aras y continuó el 14 de junio con el sendero del Cerro Malabrigo. La próxima cita fue la del 27 de junio con el sendero de Martín González, primera de las rutas que incluyó una de las actividades relacionadas con el destino starlight. En julio están previstas dos propuestas: sendero de La Primera Cruz (día 11) y sendero del Vado de los Bueyes (día 25), que permitirá una observación del cielo. Algo que también ocurrirá en el sendero del mes de agosto (día 15) en Las Lagunas Amarga y Dulce. Por su parte, el sendero de La Cruz del Francés y una visita a la necrópolis judía reanudará el ciclo en el mes de septiembre. A finales de ese mismo mes, el día 27, tendrá lugar el sendero del Cerro de las Puertas. Para octubre queda el sendero de Martín González y el sendero de Barro y la Cerámica, los días 11 y 12, respectivamente.

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El 1 de noviembre los participantes recorrerán el sendero del Cerro Quintana, con visita incluida a la cooperativa Virgen de Araceli, y el 15 de ese mes la ruta será la del Puente Povedano. Finalmente, en diciembre habrá dos rutas: del Genil, con un avistamiento de aves, y el sendero Sierra de Araceli. Estas dos últimas rutas se han programado para los días 6 y 8 de diciembre, respectivamente.