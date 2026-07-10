Sendero del río Bailón

Lugar de inicio: Junto a la Ermita de la Virgen de la Sierra. Ctra. A-339. Cabra (Córdoba). Distancia: 12 km y dificultad media. Información: https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

Este sendero, que requiere autorización administrativa del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, recorre paisajes de enorme belleza que el agua ha ido modelando sobre las rocas calizas durante miles de años; rocas que se formaron en el mar, hace cerca de 170 millones de años, y que hoy día constituyen las montañas de la Cordillera Bética.

El paisaje kárstico es uno de los mayores valores del Geoparque PN Sierras Subbéticas, con presencia de prácticamente todas las formas geológicas que derivan de la disolución de las rocas calizas. Así, cuevas, grutas, poljés, simas, dolinas, lanchares, gargantas o manantiales están presentes en todo el recorrido con especial protagonismo del Poljé de la Nava y el Cañón del Río Bailón, dos joyas geológicas. Tras pasar por las ruinas de los cortijos Nuevo y de la Virgen se llega al Poljé de la Nava, una extensa llanura a casi 1.000 metros de altitud salpicada por fuentes, abrevaderos, chozas y corrales, ya que ha tenido uso ganadero desde tiempos milenarios. Después de pasar una zona poblada de grandes ejemplares de quejigo, se abandona el sendero para remontar las aguas del arroyo de la Fuenseca y visitar Las Chorreras, espectaculares saltos de agua. Volviendo al sendero, y tras pasar un encinar, se encuentra una paleodolina. Muy cerca se ubica la fuente de la Fuenfría. A partir del Cortijo de la Fuenfría, se accede al Cañón del Río Bailón, una espectacular garganta excavada por el río. Tras cruzar el río en un par de ocasiones, el sendero se aleja de sus aguas. De entre las dos paredes rocosas que constituyen el Charco Hondo empieza a asomar el pueblo de Zuheros, donde finaliza la ruta, en la que también es posible observar en vuelo al buitre leonado, al águila perdicera o al halcón peregrino.