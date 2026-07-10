Ruta circular de los Baños de Popea y el arroyo Bejarano

Lugar de inicio: Parada del autobús La Virgencita. Santa María de Trassierra. Distancia: 6,56 Km. 150 metros de desnivel. Web: https://www.andalucia.org/blog/post/banos-de-popea-y-arroyo-bejarano/.

Sin duda alguna, uno de los senderos más populares de Córdoba es esta ruta circular que nos lleva a los Baños de Popea y al arroyo Bejarano, en el entorno de Santa María de Trassierra. Además de transitar por uno de los bosques de galería mejor conservados de Sierra Morena, el camino ofrece puntos de interés como unas minas romanas o las ruinas del molino El Molinillo.

En los primeros metros el camino transita por un carril mixto para vehículos y senderistas. Tras cruzar el arroyo del Molino, el sendero continúa a la derecha por una pista entre encinas, alcornoques, pinos, coscojas, madroños y lentiscos. Tras pasar dos cancelas, un desvío a la derecha conduce al primer venero del arroyo Bejarano. Volviendo al sendero principal, el tramo discurre en paralelo al arroyo hasta su desembocadura en el río Guadiato. En esta parte se pueden observar las ruinas del Cortijo del Bejarano y Fábrica de Paños. Tras cruzar el arroyo La Aguardantera, Reserva Natural Fluvial, el sendero revela la presencia de vestigios de época romana. Unas minas de cobre y plomo que fueron explotadas durante los siglos I y II. Ya en la desembocadura del Guadiato, el sendero continúa por la margen izquierda del río, hasta alcanzar la desembocadura del arroyo del Molino que conduce a los afamados Baños de Popea, las cascadas y pozas llamadas así por el Grupo Cántico, en referencia a Popea Sabina, segunda esposa del emperador Nerón, de quien se decía que se bañaba en leche de burra para mantener la piel joven.