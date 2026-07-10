Ruta Avilista Córdoba-Montilla

Lugar de inicio: Mezquita-Catedral de Córdoba. Distancia: 44,88 km. Dificultad moderada. Información: https://cordobaturismo.es/ruta-avilista/.

La Ruta Avilista es un recorrido por los rincones más emblemáticos que San Juan de Ávila frecuentaba y que ayudan a comprender la dimensión y el sentido de la vida y obra del escritor, predicador ascético y doctor de la Iglesia.

De la Capilla de San Juan de Ávila de la Mezquita-Catedral en Córdoba a la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla, esta ruta, que se realiza de noche, no solo conduce por espacios históricos y parajes rurales, sino también por un itinerario interior, en el que la espiritualidad, el arte, la historia, la gastronomía y la cultura se entrelazan en una experiencia única.

Tras cruzar el puente romano, la ruta enfila por la avenida de Granada y la N-432. A unos 12 kilómetros se cruza el Guadajoz para dirigirnos a Fernán Núñez y a Montemayor, pasando junto a su castillo y la plaza de la Constitución. El camino sigue por el Cortijo de San Carlos y la fuente el Chorrillo desde donde se dirige al camino de la fuente el arquita y el parque de la rejoya, para entrar en Montilla por el barrio de la Escuchuela.

La ruta culmina en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, donde se guarda el sepulcro relicario del Santo Maestro Juan de Ávila. Apóstol de Andalucía, y de la Casa nobiliaria de Aguilar (s. XVI), en donde también se conserva el mausoleo del Marquesado de Priego, retablos e imaginería barroca y moderna.

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No obstante, también hay que visitar en la localidad montillana el convento de Santa Clara, donde era confesor de las religiosas, la Parroquia de Santiago, donde predicaba y confesaba, la casa donde vivió en Montilla unos veinte años y el exterior del Palacio de Medinaceli, donde se forjó la gran amistad espiritual de San Juan de Ávila con los Marqueses y sus hijos.