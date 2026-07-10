Ruta del agua de Adamuz

Lugar de inicio: Mirador de la Fuensanta. Distancia: 9,8 km. Sin dificultad. Información: https://turismoadamuz.es/que-hacer-en-adamuz/rutas-de-senderismo-en-adamuz/ruta-del-agua/

La ruta del agua se inicia en la carretera A-3001, que une Adamuz con Obejo, junto al llamado Pilar del Obispo, para continuar por antiguos caminos y sendas, adentrando al visitante en los usos y tradiciones de Adamuz a través de bellos y diversos parajes. Este itinerario es un tesoro etnográfico que tiene como ingrediente dominante al agua y que, a modo de eslabón, une las distintas vías que la conforman.

El recorrido semicircular cruza y camina en paralelo por varios arroyos y torrentes de agua, destacando el arroyo del Concejo y el arroyo del Parrosillo. Estos cursos de agua dieron lugar a la construcción de obras hidráulicas como molinos, fuentes, presas, acequias, abrevaderos y pozos, que usaron los adamuceños en el pasado y que hoy forman parte del patrimonio histórico del municipio.

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Iniciamos la ruta en dirección al Molino del Gollizno, acercándose al arroyo Concejo, donde se encuentra el molino entre una gran variedad vegetal. Tras pasar la represa del molino el trayecto continúa por una zona de huerta que conduce a un cruce de caminos, donde se puede tomar un ramal (ida y vuelta) a la izquierda, para ver el Salto de Agua de Las Calderetas. De vuelta al camino principal, la ruta nos lleva a un cortijo y justamente al pasarlo se abre una nueva vereda que nos lleva a la Fuente Valdeja, cuya agua proviene de un manantial que cobija el tronco hueco de una higuera. A continuación la ruta conecta con el Sendero GR-48, en dirección al canal del Guadalmellato, por el Cordel de Villanueva para abandonarlo y seguir en dirección a la Dehesa Vieja, con sus portentosas encinas. La ruta del agua finaliza en el Abrevadero Medieval o Pilar de la Dehesa Vieja.