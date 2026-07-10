Dirección: Auditorio Hermanos Cuenca (Puente Genil). Horario: Por confirmar. Teléfono: 957 605 034. Web: www.visitpuentegenil.es.

Pocas citas musicales pueden presumir de alcanzar dos décadas de trayectoria manteniendo intacta su esencia. El Rock and River Blues Festival de Puente Genil lo ha conseguido y celebrará este verano su vigésima edición, consolidado como uno de los festivales de blues más destacados de Andalucía y una referencia para los amantes de la música de raíces.

La edición de 2026 se desarrollará los días 10 y 11 de julio convirtiendo a la localidad pontanesa en un gran escenario al aire libre donde el blues, el rock and roll, el rhythm and blues y el swing serán los auténticos protagonistas. El cartel de este año reúne a una variada selección de artistas y bandas nacionales e internacionales que representan diferentes vertientes del género. Entre los nombres destacados figuran The Donelles, The Choco’s Hot Seven, Angela Hoodoo, Lojo and The Mojos, Egidio Juke Ingala & The Jacknives y The Iberian Kings of Rhythm, formaciones que garantizan una programación de calidad para aficionados veteranos y para quienes se acerquen por primera vez al universo del blues.

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La celebración del festival coincide además con uno de los mejores momentos para descubrir Puente Genil. Las agradables noches de julio, la oferta gastronómica local y el ambiente festivo que se genera en torno al evento convierten la localidad en un destino especialmente atractivo para una escapada veraniega. Durante esos días, las calles y plazas se llenan de visitantes llegados de distintos puntos de Andalucía, atraídos por una propuesta cultural que ha sabido mantener una personalidad propia. Los conciertos se desarrollan en el anfiteatro Hermanos Cuenca de la localidad pontanesa.