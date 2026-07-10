Reserva Starlight Sierra Morena

Dirección: GDR Sierra Morena. C/ Retama, 1 Cerro Muriano-Obejo. Horario: 08.00 a 15.00 horas. Teléfono: 957 350 273. web: www.sierramorenacordobesa.com.

Los municipios que forman parte de la Sierra Morena cordobesa están aprovechando el tirón del turismo de las estrellas para poner en valor la reserva starlight y ofertar actividades que permitan conocer y explorar unos territorios no siempre descubiertos. En concreto, este verano hay algunas citas para anotar en la agenda si se quiere apostar por este tipo de turismo.

En Hornachuelos, de la mano de la empresa Hornitural, durante los meses estivales se desarrollará una programación de actividades que combina senderismo, divulgación astronómica y rutas culturales, aprovechando uno de los grandes tesoros del municipio: la escasa contaminación lumínica de su entorno. Entre las actividades, destaca la Ruta Nocturna de Luna Llena del 25 de julio, una caminata diseñada para disfrutar del paisaje iluminado únicamente por la luz natural de la luna. La experiencia invita a recorrer senderos sin iluminación artificial, favoreciendo una inmersión completa en el entorno y permitiendo contemplar el cielo nocturno en condiciones privilegiadas.

La programación también incluye citas destacadas para los aficionados a la astronomía, como la observación de la lluvia de meteoros de las Delta Acuáridas, que alcanza su máximo de actividad a finales de julio, y las populares perseidas, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano y que cada año atrae a numerosos observadores.

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Villaharta se suma a estas iniciativas con la observación programada para el 18 de agosto, que este año llega con la novedad de la instalación de pantallas en gran formato para poder seguir las explicaciones de una manera más clara. La actividad se podrá seguir desde el mirador de las estrellas.