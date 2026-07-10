Reserva Starlight Los Pedroches

Dirección: Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas (CIET) Los Pedroches. Calle Pozoblanco s/n (Alcaracejos). Horario y teléfono: 8.00 a 15.00 h. 957 156 102. Web: www.lospedrochesreservastarlight.com.

Los diecisiete municipios de la comarca de Los Pedroches gozan desde el año 2016 de la certificación starlight para su cielo. Desde entonces se ha trabajado en diferentes posibilidades para potenciar este tipo de turismo con la construcción de miradores en entornos únicos para facilitar la contemplación de las estrellas. Los diferentes municipios han optado por enclaves especialmente relevantes para estos espacios, como el entorno de La Colada en El Viso, el parque San Martín de Añora o el observatorio construido para este fin en Villanueva del Duque.

El trabajo starlight se trabaja de manera conjunta desde la Mancomunidad y el Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas (CIET) y, entre las actividades que se han diseñado, aparecen cuatro itinerarios diferenciados agrupados por cercanía de los municipios. De esta forma, el primer itinerario propone un recorrido por Cardeña, Conquista y Villanueva de Córdoba, mientras que un segundo abarca los cielos y las propuestas turísticas de El Guijo, Santa Eufemia, El Viso, Villaralto y Alcaracejos. La tercera opción es recorrer otro eje, el marcado entre Torrecampo, Pedroche, Pozoblanco, Añora y Dos Torres. Por último, las entidades encargadas de promover la reserva starlight proponen contemplar las estrellas en Villanueva del Duque, Fuente La Lancha, Hinojosa del Duque y Belalcázar.

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Se trata de una forma de establecer rutas que abarcan la totalidad de localidades de Los Pedroches, que registran espacios dedicados a la contemplación de las estrellas, pero que también ofertan otras acciones que apuestan por un turismo sostenible, sin olvidar otros elementos distintivos como la gastronomía.