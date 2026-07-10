Raíces en el Jardín Botánico

Dirección: Av. Linneo, s/n. Córdoba. Horario: Martes, miércoles y cuatro jueves a partir de las 22.00 horas. Teléfono: 672 71 89 45. Precio: Entre 1,5 y 3 euros.

Cuando el calor del día da paso a temperaturas más suaves, el Real Jardín Botánico de Córdoba se transforma en uno de los rincones más agradables de la ciudad para disfrutar de las noches de verano. Rodeado de vegetación y situado junto al río Guadalquivir, este espacio natural se convierte durante los meses estivales en un escenario cultural al aire libre gracias a Raíces en el Jardín, una propuesta que combina música, teatro y entretenimiento para todos los públicos. Entre el 7 de julio y el 26 de agosto, el Jardín Botánico vuelve a llenarse de vida con una programación pensada para disfrutar de la cultura en un entorno privilegiado. Lejos del bullicio urbano, pero a un paso del centro histórico, esta actividad ofrece una alternativa perfecta para quienes buscan ocio y cultura al caer la tarde.

Cultura al aire libre para toda la familia

Los martes están especialmente dedicados al público infantil, con espectáculos que invitan a la imaginación y la diversión. Aventuras, personajes sorprendentes, canciones y cuentos protagonizan unas veladas pensadas para compartir en familia y acercar las artes escénicas a los más pequeños. Los miércoles, la música toma el protagonismo con una programación variada que reúne estilos y propuestas para todos los gustos. Desde música urbana hasta tango argentino o la canción de autor, cada concierto ofrece una oportunidad para disfrutar de actuaciones en directo en un entorno singular. Además, el flamenco tendrá un papel destacado durante varias noches del ciclo. El cante y la guitarra se adueñarán del escenario para ofrecer recitales, aportando una nota de tradición a la programación estival.