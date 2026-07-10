Rafting por el Guadalquivir y el Genil (Karma)

Dirección: Calle José María Labrador, 24, Benamejí. Horario de verano: De 10.00 a 21.00 horas, Teléfono: 640 781 692. Web de reserva: karmaturismoactivo.com.

En el entorno embriagador de las Sierras Subbéticas, con el río Genil como admirable caudal que atraviesa el Parque Natural y Benamejí como municipio de referencia, la empresa Karma Turismo Activo conjuga actividades acuáticas, de montaña y aventura, delimitadas entre primavera, verano y otoño.

La gama de ocio de esta empresa contempla el rafting familiar y el kayak, así como el canoraft, especialidad arraigada a las aguas bravas, combinando acciones del rafting y de las canoas y kayaks; y el hidrospeed, igualmente conocido como trineo de agua, dentro del único lugar de Andalucía donde se ofrece este servicio.

Otras propuestas patentadas engloban desde el barranquismo a las vías ferratas, senderismo, rápel y escalada. Igualmente, grupos y empresas pueden acceder al team building, actividades escolares, programas familiares y despedidas y acontecimientos de grupo. Una de las características troncales se basa en transmitir experiencias personalizadas y seguridad, afianzando una filosofía de respeto medioambiental.

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En Benamejí, Karma ha habilitado un ecokamp, basado en un espacio natural con zona multiaventura y medioambiental y áreas de descanso y convivencia. Aparte de la modernización de los equipos de seguridad, entre los recursos figuran las duchas de agua caliente y sectores chill out. Esta empresa dispone de material técnico homologado, equipos de protección y rescate individual y grupal, junto a guías titulados especializados en deportes de aventura con más de 15 años de trayectoria.