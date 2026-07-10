Playa de Valdearenas

Dirección: Paraje de Valdearenas, s/n (Iznájar). Horario: Ininterrumpido. Precio: El acceso a la playa es gratuito. El alquiler de hidropedales, ‘kayaks’ o tablas de ‘paddle surf’ varía según la empresa.

Ubicado a poco más de un kilómetro del pintoresco casco urbano de Iznájar, el paraje de Valdearenas se despliega en el margen derecho del embalse. Este espacio natural cuenta con una impresionante superficie de aprovechamiento que supera los 160.000 metros cuadrados, regalando a los bañistas una espectacular playa de agua dulce de un kilómetro y medio de longitud.

La fisonomía del pantano alberga un rico ecosistema avícola y piscícola. La zona no solo invita al descanso, sino que está gestionada en gran parte como un centro de ocio activo. De este modo, los visitantes pueden alquilar kayaks, hidropedales, piraguas y tablas de paddle surf para navegar, mientras que las dimensiones del pantano lo convierten en el punto habitual para practicar vela o windsurf.

Además, el recinto, rodeado de montañas, alberga el Camping Valdearenas Alúa, el Centro de Interpretación del Embalse, observatorios para el avistamiento de aves y excelentes rutas de senderismo circular, sin olvidar la pesca deportiva de carpas o black bass.

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De igual modo, los amantes de los animales encuentran en Iznájar el mejor aliado. Y es que la de Valdearenas es la única playa andaluza de interior que permite perros. El pasado año, el portal especializado en mascotas Patabox, que recoge el listado de todas las playas de España con autorización para animales, resaltaba que la de Iznájar «es la opción perfecta para disfrutar de playa y montaña», ya que tiene reservada una zona para el disfrute de los perros. Además, se encuentra junto a un camping que también admite mascotas. Esta singularidad convierte a este oasis cordobés en un destino único para quienes no desean dejar solas a sus mascotas en verano.