Dirección: Zona recreativa La Colada. Horario: Zona abierta sin restricción de horario, a excepción de la piscina. Teléfono: 957 127 005. Web: www.ayto-elviso.com.

La playa de La Colada de El Viso se inauguró en el verano de 2018, en un día especialmente caluroso, en el que no faltaron personas deseosas de disfrutar de la playa de interior de Los Pedroches. La vida de este espacio natural ha estado sacudida desde entonces por la atención que cada verano se le pone a las autorizaciones o prohibiciones al baño por la presencia de cianobacterias. Con todo, la zona recreativa de La Colada es mucho más amplia y el Ayuntamiento de El Viso ha movido ficha para ofertar posibilidades que permitan que la zona siga creciendo porque es una de las apuestas claves del municipio. Es por ello que la ciudadanía que acude a La Colada puede combatir el calor veraniego en una moderna piscina que se construyó con la idea de mantener la posibilidad de baño intacta. A la zona de baño, ya sea en la playa (cuando está autorizado el baño) o en la piscina, hay que sumar una amplia zona de descanso con merenderos y aseos, donde es fácil refugiarse a la sombra de las encinas.

La vinculación con el entorno es una de las claves de esta zona y, por ello, en La Colada es posible acercarse a la reserva Starlight a partir del observatorio astronómico allí habilitado. La parte deportiva también ocupa un papel muy importante en la zona recreativa de La Colada porque en este ámbito se puede disfrutar del campo de fútbol playa, uno de los tres que hay en Los Pedroches, o el parque multiaventura, diseñado especialmente para el público más joven. A esta oferta se une la zona de pesca que se habilita en la propia playa; las posibilidades de restauración con un bar-restaurante y el hospedaje, con dos casas rurales, ambas ofertas de gestión privada por la concesión realizada.