Dirección: Carretera del Pantano, s/n (Almodóvar del Río). Horario: De 12.00 a 20.00 horas (en ese tramo hay servicio de socorrismo). Precio: Acceso gratuito.

La presa original de La Breña I comenzó su andadura hidráulica entre los años 1931 y 1935, bajo los planes de modernización agrícola de la Segunda República. Aquella primera estructura de apenas 30 hectómetros cúbicos de capacidad quedó sumergida bajo el agua con el paso del tiempo, que después pasó a 100. Para solucionar la escasez de agua, se ejecutó un megaproyecto entre los años 2002 y 2008 que dio origen a La Breña II, levantando una colosal pared de hormigón de 119 metros de altura. Esta obra de ingeniería convirtió el lugar en el segundo embalse más grande de Andalucía. El enorme espejo de agua y la estabilidad de sus márgenes llevaron al Ayuntamiento de Almodóvar del Río a impulsar su uso recreativo, promoviendo la actual Playa de La Breña, situada a poco más de 20 kilómetros de la capital cordobesa.

En este 2026 ya suma cinco temporadas en los que ondea la bandera azul que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que reconoce así la calidad de la playa y el compromiso con un mantenimiento sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con el medio marino.

El complejo cuenta con un arenal dorado de 140 metros de longitud acondicionado con sombrillas fijas, duchas y cómodos pantalanes flotantes de acceso al agua. Además, ofrece un servicio activo de socorristas, de 12.00 a 20.00 horas, para tranquilidad de los bañistas.

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Por otro lado, los visitantes disfrutan de actividades náuticas como hidropedales, paddle surf, esquí acuático, vela y paseos en barco solar. A su vez, los amantes de la buena mesa disponen en la zona alta del bar-restaurante El Mirador de la Breña, conocido por sus carnes a la brasa y espetos, que emula así a los restaurantes de las playas ubicadas en zonas costeras.