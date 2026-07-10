Piscinas de la Universidad de Córdoba

Dirección: Avenida Menéndez Pidal, s/n y Campus Universitario Rabanales. Horario: De 12.00 del mediodía a 20.30 de la tarde (de lunes a domingos). Precio: Desde 5,25€ (niños) a 10,60€ (adultos).

La piscina del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción inauguró su temporada veraniega el 22 de junio. Esta instalación de la Universidad de Córdoba (UCO) ofrece un respiro idílico con un aforo limitado a 520 plazas, aunque su uso está abierto al público en general. Tras unas primeras semanas de junio reservadas en exclusiva para sus colegiales, el recinto abre diariamente de 12.00 a 20.30 horas. Los bañistas puntuales pueden adquirir sus entradas de forma directa en el acceso utilizando únicamente tarjeta bancaria. Sin embargo, para la gestión de pases mensuales o de temporada completa, los interesados deben acudir a las oficinas de Ucodeporte, mediante cita previa.

Por otro lado, la piscina exterior del Campus de Rabanales constituye la otra gran alternativa de la UCO para combatir el rigor del verano cordobés. Este complejo deportivo cuenta con un vaso olímpico de cincuenta por 21 metros, ideal tanto para el ocio recreativo como para el entrenamiento. El recinto comparte exactamente el mismo horario que la piscina del Colegio Mayor La Asunción.

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Las instalaciones de Rabanales destacan por sus zonas verdes repletas de sombra y un servicio de alquiler de hamacas. De igual modo, la accesibilidad está plenamente garantizada con zonas perfectamente adaptadas para personas con movilidad reducida y unos vestuarios que disponen de un servicio de limpieza continuo. A su vez, el aforo diario es limitado, por lo que resulta muy recomendable realizar la reserva de las entradas con algo de antelación.