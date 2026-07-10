Piscinas municipales: Fuensanta y Sector Sur

Dirección: C/ Pintor Pedro Bueno, 3 (Fuensanta) y C/ Marbella, s/n (Sector Sur). Horario: De 11.00 a 21.00 horas (lunes a viernes) y de 10.00 a 21.00 h. (fines de semana). Precio: Desde 4,10€ (niños) a 5,15€ (adultos).

La piscina de La Fuensanta inauguró la temporada estival el 5 de junio. Este recinto nació en la década de 1970 para ofrecer un refugio de ocio a las familias trabajadoras del sector sureste. Ante la imposibilidad de viajar a la costa durante las sofocantes olas de calor, el espacio se convirtió en el auténtico pulmón del barrio. Con el paso de los años, su gestión se integró plenamente en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Córdoba, iniciando en el año 2009 un plan de modernización que se completó con una reciente inversión de 65.000 euros que ha permitido implantar una exitosa apertura nocturna para los fines de semana de julio y agosto. El recinto ofrece un vaso principal, zona infantil, praderas de césped y servicio de enfermería.

Por otro lado, la piscina de la calle Marbella es el gran referente del Distrito Sur. Esta instalación compacta y familiar surgió tras intensas movilizaciones de los residentes del Campo de la Verdad y del Polígono Guadalquivir, quienes ansiaban contar con un oasis contra las altas temperaturas. Tras una recordada etapa de gestión a cargo de la Unión Deportiva Sur entre los años 2005 y 2021, el Ayuntamiento asumió un control más directo. En ese sentido, se ejecutaron reformas por valor de más de 65.000 euros para adaptar sus dos vasos a la normativa actual. De igual modo, el complejo cuenta con un aforo de 350 personas y distribuye sus 800 abonos mediante un sorteo público que trata de dar prioridad a los vecinos del barrio.