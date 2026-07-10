Dirección: Calle Nuestra Señora de Belén, s/n. Horario: De 11.00 a 21.00 (lunes a viernes) y de 10.00 a 21.00 horas (fines de semana y festivos). Precio: Desde 5,60€ (niños) a 10,90€ (adultos).

La piscina del Santuario ofrece un refugio inigualable contra el calor estival en el Distrito Sureste de la capital cordobesa. Este inmenso recinto nació estrechamente ligado al crecimiento obrero del barrio de La Fuensanta-Santuario a principios de los años setenta. En aquellos veranos de asfalto ardiente, la necesidad de un punto de encuentro comunitario impulsó la creación de este gran equipamiento. Además, el complejo albergó los primeros pasos del Club Natación Santuario, una histórica entidad que en el año 1990 terminaría fusionándose con otros colectivos locales para dar vida al actual Club Natación Córdoba. Con el transcurrir de las décadas, las instalaciones pasaron a formar parte de la red pública municipal, experimentando una profunda transformación que las adaptó por completo.

Hoy en día, el recinto destaca como el complejo acuático municipal más grande de Córdoba, gracias a sus 9.600 metros cuadrados de superficie. El recinto se gestiona actualmente bajo concesión administrativa por la empresa SolyPro, que huye del modelo de piscina comunitaria tradicional para consolidar un moderno parque recreativo que cuenta con tres piscinas de carácter familiar y un vaso infantil adaptado exclusivamente para el disfrute seguro de los menores de 6 años.

Por otro lado, los bañistas disfrutan de comodidades excepcionales que incluyen vestuarios y duchas totalmente equipados y una extensa zona de merenderos ideal para compartir almuerzos al aire libre.

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A su vez, la empresa concesionaria complementa el ocio estival con la organización de cursos de natación para usuarios de todas las edades y niveles.