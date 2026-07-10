Piscina municipal de Palma del Río

Dirección: Avda. Aulio Cornelio Palma, s/n. Horario: 12.30 a 21.00 horas (domingos a viernes); 12.30 a 21.30 (sábados, hasta 15 de agosto) y 12.30 a 21.00 (resto sábados). Precio: Desde 1,80€ (niños) a 3,30€ (adultos).

El Ayuntamiento de Palma del Río inauguró en 2015 el actual complejo de piscinas al aire libre en la zona polideportiva de la localidad para transformar los meses más cálidos en una experiencia de convivencia y bienestar. Diseñado por Vectia Ingeniería y edificado por la constructora Canval, este proyecto cobró vida gracias a una inversión total de más de 1,5 millones de euros, financiados, en parte, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El recinto destaca por sus 1.300 metros cuadrados de lámina de agua que se distribuyen en tres espacios. Los más pequeños encuentran su rincón ideal en una piscina de chapoteo circular con cuarenta centímetros de profundidad. Justo al lado, una llamativa piscina recreativa con un original diseño en forma de elefante y rampas de pendiente suave garantiza la diversión intergeneracional. Por otro lado, los entusiastas del deporte disponen de una piscina de competición de 50 por 21 metros dotada con ocho calles listas para albergar competiciones de natación.

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La sostenibilidad late en el corazón de esta infraestructura. En ese sentido, el complejo aprovecha de forma inteligente los vestuarios de la piscina cubierta y dispone de un sistema de cloración salina por electrólisis que cuida la piel de los bañistas y reduce el gasto químico. Todo el entorno se complementa con dos edificios de servicios, un solárium elevado y amplias playas de césped con árboles que invitan al descanso. Esta obra situó a la localidad en la vanguardia provincial, tanto para el ocio como para la natación. Las puertas de este oasis se abrieron el 20 de junio, inaugurando así una temporada estival que promete refrescar las tardes palmeñas para el público de toda la comarca.