Piscina municipal de Montilla

Dirección: Avenida de Las Camachas, s/n. Horario: De 12.30 a 20.00 horas (de lunes a jueves); de 12.00 a 20.45 horas (viernes) y de 12.00 a 20.45 horas (fines semana y festivos). Precio: Desde 3,50€ (niños) a 6,00€ (adultos).

El Ayuntamiento de Montilla inauguró el 22 de junio la temporada de baños al aire libre para ofrecer un alivio refrescante, no solo a sus vecinos, sino a los de toda la comarca. Con el fin de las clases escolares, el polideportivo municipal recobra su pulso habitual y se transforma en el epicentro del ocio familiar, un rincón entrañable e idóneo donde desconectar y compartir risas bajo el sol de la Campiña Sur.

Para asegurar un acceso ordenado y sin aglomeraciones, el Consistorio reactivó su sistema de inscripción escalonada. Los usuarios solicitaron su cita previa a partir del 11 de mayo, mientras que la compra formal de los abonos estivales comenzó el 18 de mayo. Desde el Área de Deportes se ha garantizado que habrá pases disponibles a lo largo de todo el verano, toda vez que el aforo jamás ha supuesto un inconveniente en las campañas anteriores. Las expectativas para este año son óptimas, tomando como referencia el pasado periodo de 2025, cuando se vendieron 2.027 bonos, que terminaron dando una cobertura directa a más de 4.300 bañistas.

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Por otro lado, el Servicio Municipal de Deportes destaca la importancia de este recinto público como una alternativa accesible. El complejo cuenta con tres vasos diferenciados que se adaptan a la perfección a las necesidades de cada bañista. El vaso polivalente, con un aforo de 206 personas y profundidades de hasta 1,80 metros, convive con el gran vaso de enseñanza, capaz de albergar a 484 usuarios en un entorno seguro. De igual modo, los más pequeños disfrutan de un vaso de chapoteo de 172 plazas y apenas 0,35 metros de profundidad. Así, entre chapuzones y tardes eternas, la piscina se consolida una vez más como el verdadero corazón del verano montillano.