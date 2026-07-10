Piscina municipal de Lucena

Dirección: Avenida de Blas Infante s/n. Horario de verano: De lunes a viernes, de 12.30 a 20.00 h. y resto de días, de 11.30 a 20.30 h. Teléfono: 957 500 800. Web de reserva: www.deporteslucena.es.

Un complejo acuático y de ocio, sobre 13.000 metros cuadrados, con patentes comodidades y atractivos recursos recreativos, conforman las piscinas al aire libre de Lucena, integradas en la Ciudad Deportiva. Cuatro vasos tematizados, tres de ellos de grandes dimensiones y unidos a través de puentes simulados de madera, y otro más reservado a la infancia, estructuran las principales instalaciones.

Aparte de las zonas de jacuzzi de ocho metros de diámetro, los vasos delimitados al público adulto incorporan un espirotubo de 24 metros de largo y dos toboganes de nueve metros de largo. Junto a estos espacios, la piscina para los usuarios de menor edad dispone de dos minitoboganes, una rana-tobogan y una seta-ducha.

Después de la renovación y modernización de los accesos en 2024, la última actuación de singular envergadura, en cada temporada iniciada a final de junio y clausurada el último día de agosto, son chequeadas unas 50.000 entradas, con una venta por internet superior al 30%. El aforo diario suma 1.100 personas.

Noticias relacionadas

Este recinto dispone, asimismo, de una zona diferenciada de merenderos y sombras con unas 30 mesas de hormigón y asientos; servicio de restaurante y cafetería, espacio de vestuarios y taquilla. El Servicio Deportivo Municipal de Lucena gestiona a su vez la piscina municipal de Jauja, implantada en un entorno fluvial por el río Genil. Con una capacidad máxima para 400 bañistas, el vaso principal ocupa 500 metros cuadrados, añadiéndose una zona de juegos infantiles de agua e, inaugurándose, en este año, un vaso con una leve profundidad orientado a menores.