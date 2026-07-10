Dirección: Calle Don Manuel Hidalgo, s/n. Horario: De 12.30 a 20.00 horas (de lunes a viernes) y de 12.00 a 20.00 horas (sábados, domingos y días festivos). Precio: Desde 2,00€ (niños) a 6,00€ (adultos).

La piscina municipal de Fernán Núñez abrió sus puertas en el año 2002 tras una larga e intensa movilización de los vecinos del municipio. Este moderno complejo acuático vino a llenar el vacío dejado por las antiguas instalaciones de los años sesenta, que fueron clausuradas debido al inevitable deterioro del paso del tiempo. Hoy en día, el recinto no es solo un refugio contra el calor del verano cordobés, sino que se ha consolidado como uno de los espacios públicos más importantes de la provincia.

Ubicada en la calle Manuel Hidalgo, justo al lado del Parque de Doña Rosalina, la instalación destaca por sus dimensiones olímpicas de cincuenta metros de largo por veinticinco de ancho. Alrededor de la lámina de agua se extienden alfombras de césped natural que invitan al descanso. Además, el recinto cuenta con un restaurante anexo que enriquece la experiencia de las personas que acuden cada día buscando un respiro. Y es que el complejo combina el ocio estival con el deporte de alto nivel, funcionando como sede habitual para competiciones de natación de ámbito local, comarcal y provincial.

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Por otro lado, la piscina cumple una función social fundamental durante los meses más cálidos. Los residentes acuden de forma masiva a los cursos de natación que allí se imparten para mejorar sus habilidades en el agua. De igual modo, la accesibilidad es un pilar clave en el diseño de las instalaciones, perfectamente adaptadas en zonas esenciales como vestuarios, aseos y duchas. En ese sentido, el bienestar de todos los usuarios está garantizado desde la misma entrada, ya que el área de estacionamiento incluye plazas reservadas para personas con movilidad reducida, facilitando un acceso cómodo y sin barreras.