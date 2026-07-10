Piscina municipal de Cabra

Dirección: Parque Deportivo Heliodoro Martín (Avda. Fuente del Río, s/n). Horario: De 12.30 a 20.30 horas (de lunes a domingos). Precio: Desde 2,65 € (niños) a 5,40 € (adultos).

El Parque Deportivo Heliodoro Martín de Cabra abre sus puertas cada verano para transformarse en el epicentro acuático de la comarca de la Subbética. Cientos de personas cruzarán estas instalaciones hasta el próximo 31 de agosto, descubriendo un espacio profundamente renovado. Y es que el pasado año se ejecutó una importante inversión de más de 140.000 euros a través del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) para mejorar el pavimento perimetral. De igual modo, el presupuesto municipal sumó casi 80.000 euros para rescatar la antigua piscina olímpica, una obra que resultaba vital para adaptar el recinto a la estricta normativa autonómica. De este modo, el antiguo vaso de 33 metros se transformó en una moderna piscina de 25 metros repartida en siete calles. En el espacio restante, una rampa de accesibilidad da cobertura a las personas con movilidad reducida.

Con una lámina de agua de 703,70 metros cuadrados, los bañistas pueden compaginar la diversión con el deporte, disfrutando de calles exclusivas para el nado libre, de lunes a viernes, en un amplio horario. Por otro lado, la armonía familiar estará protegida gracias a un equipo de seguridad privada que vela por la tranquilidad de todos los asistentes.

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A ello se suma el éxito de los bonos de temporada, disponibles en plataformas digitales desde el mes de mayo. De este modo, el complejo deportivo egabrense (con sus vasos de diferentes tamaños, su piscina climatizada y su sala de musculación) permanece abierta en la avenida Fuente del Río, un rincón a salvo del calor que ofrece también cursos de natación para todas las edades y que da cobijo a los entrenamientos de los clubes locales.