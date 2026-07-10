Dirección: Ctra. Villaviciosa, km. 9,8. Horario: De 11.00 a 20.00 horas (de lunes a domingos, incluidos festivos). Precio: Desde 8,50€ (infantil) a 15,50€ (adultos). Precios reducidos desde las 16.00 h.

La Piscina de Assuan abrió sus puertas en junio de 1974 como un auténtico oasis en plena Sierra de Córdoba. El complejo recreativo nació originalmente en los terrenos vírgenes del Lagar de la Cruz gracias a la visión de un joven emprendedor local. En aquella época, la instalación era mucho más sencilla y constaba únicamente de una gran piscina olímpica y una pequeña zona de chapoteo para los niños. Con el paso de las décadas, el espacio se adaptó a las nuevas demandas familiares e incorporó divertidos toboganes, zonas de juego con chorros y cascadas.

Hace dos años, el recinto celebró sus cincuenta veranos de historia, consolidándose como uno de los espacios lúdicos más longevos y queridos de la provincia.

La temporada de este año arrancó el 13 de junio para ofrecer un auténtico refugio natural rodeado de amplias zonas de sombra. Las entradas se adquieren directamente en las taquillas mediante pago en efectivo o con tarjeta. Además, el complejo ofrece una promoción de tarde con un descuento especial del 50 por ciento para quienes accedan a partir de las 16.00 horas.

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Por otro lado, los usuarios disfrutan de excelentes servicios de restauración que incluyen un restaurante principal, una agradable terraza y un chiringuito especializado en espetos y comidas familiares. De igual modo, la comodidad de los bañistas está garantizada gracias a una amplia zona verde arbolada, parque infantil, conexión wifi gratuita y un extenso aparcamiento totalmente gratuito. En ese sentido, el acceso resulta sumamente sencillo para los ciudadanos, ya que existe la posibilidad de acudir en coche o utilizando la línea 76 de los autobuses públicos.