Dirección: Caballerizas Reales, 1, Córdoba. Horario y precio: Miércoles y jueves (19.00, 20.00, 21.00 horas). Viernes y sábados (13.00, 19.00, 20.00, 21.00 h). Desde 18,5 euros. Teléfono: 957 497 843.

Si hay una experiencia capaz de condensar la esencia de Andalucía en poco más de una hora, esa es Pasión y Duende del Caballo Andaluz. Este espectáculo único, que se celebra en las históricas Caballerizas Reales de Córdoba, combina dos de las expresiones artísticas más representativas de nuestra tierra: el arte ecuestre y el flamenco.

El escenario no podría ser más especial. Situadas en pleno corazón del casco histórico, las Caballerizas Reales ofrecen un marco incomparable para disfrutar de una propuesta cultural pensada para todos los públicos. Durante 70 minutos, los espectadores se sumergen en un recorrido por las tradiciones andaluzas a través de la elegancia, la fuerza y la belleza del caballo español.

Sobre la pista se suceden distintas disciplinas ecuestres. La doma clásica, la doma vaquera, la alta escuela, la doma a la amazona, el trabajo a la mano o el manejo de la garrocha forman parte de una exhibición variada que pone en valor uno de los grandes símbolos de Andalucía: el caballo andaluz.

Uno de los momentos más especiales llega con la fusión entre la doma y el flamenco en directo. La compenetración entre los caballos, los jinetes y la bailaora crea estampas llenas de emoción y belleza, reflejando la pasión, el carácter y la riqueza cultural de esta tierra. El resultado es un espectáculo visualmente impactante que cautiva al público

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Además, los asistentes pueden acercarse a la zona de calentamiento durante el descanso o al finalizar la función para contemplar de cerca a los caballos, observar el trabajo de los jinetes e incluso llevarse un recuerdo fotográfico de esta experiencia.