Dirección: Carretera Almadenes Hondos, s/n, Añora (Córdoba). Teléfono: 957 151 308. Otros servicios: Pistas de tenis y de pádel, avistamiento de aves, eventos gastronómicos.

En lo alto del Cerro del Cuerno, a más de 700 metros de altitud, el Parque San Martín de Añora se revela como uno de esos lugares donde el paisaje lo envuelve todo. Este mirador natural permite que la vista se pierda en un horizonte de encinas que dibuja la dehesa más extensa del mundo. Es alojamiento, enclave natural tradicional y experiencia rural. Sus alojamientos (albergue juvenil y apartamentos en torno a una plaza central) mantienen la arquitectura tradicional serrana, con paredes blancas y zócalos de pizarra. Cada vivienda ha sido diseñada, bien para parejas o como casas amplias para familias o reuniones, combinando identidad rural y comodidad actual, con cocinas equipadas, salones con estufa de leña, climatización y lo necesario para una estancia autónoma y confortable.

El entorno es un recurso vivo. Senderos señalizados permiten adentrarse en el bosque mediterráneo, observar fauna autóctona o caminar sin rumbo entre jaras, retamas y encinas. Se enriquece a su vez la visita desde un punto de vista divulgativo con un aula de la naturaleza y un centro de interpretación de la ganadería para conocer la realidad del territorio y sus formas de vida tradicionales. En el exterior se dispone de áreas de barbacoa, zonas de juego infantil o acceso a instalaciones deportivas del municipio (piscina, gimnasio o pistas polideportivas). La ubicación en la comarca de Los Pedroches aporta un valor añadido por su autenticidad, gastronomía y ritmo de vida. Además, permite descubrir una de las áreas naturales cordobesas mejor conservadas. El Parque San Martín ofrece, en resumen, una experiencia completa de turismo rural.