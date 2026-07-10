Parque Río Secreto

Dirección: Calle Vista al Río, 12, Hornachuelos. Teléfonos: 674 224 040 (particulares). 660 812 397 (empresas, colegios, grupos). Web de reserva: www.riosecretoaventura.com.

El mayor circuito de tirolinas de España, en un entorno urbano, se localiza en el núcleo del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, a orillas del río Bembézar, a escasa distancia de la capital. El Parque Multiaventura Río Secreto comprende una extensión de más de 17.000 metros cuadrados entre un paisaje envidiable, distribuido en 23 habitaciones con baño propio y capacidad total para 150 personas.

Los circuitos de aventura, con diversas modalidades y grados de dificultad, se componen de tirolinas gigantes, rocódromo, salto al vacío, yincanas deportivas o educación ambiental. Las instalaciones comprenden, como otras estancias, salones de usos múltiples, reservadas a los servicios de comidas, talleres o formaciones, aparte de otras dependencias como dos piscinas, pista de paintball o dos superficies polideportivas de arena.

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Los retos de superación de los propios límites personales pueden lograrse gracias a la existencia de una torre de escalada de más de 20 metros de altura, un circuito con 15 tirolinas y longitudes de 30 a 500 metros, circuitos multiaventura de complejidad variada o rutas de senderismo personalizadas para los usuarios. Y, desde el parque multiaventura se puede disfrutar de un viaje de una hora en un barco solar hasta el seminario de Los Ángeles. Un guía del equipo organizador describe los rasgos y contenido histórico del entorno, porque el Parque Natural de Hornachuelos, Reserva de la Biosfera, alberga usualmente una gran cantidad de aves de especies en peligro de extinción, como el águila imperial, la cigüeña negra o el buitre aleonado. La embarcación transporta a un máximo de 60 pasajeros, con un techo solar que proporciona la energía necesaria para navegar.