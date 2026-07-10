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Guía para perderse en Córdoba en verano

Parque de la Prehistoria de Posadas

Realización de una actividad en el Parque de la Prehistoria de Posadas.

Realización de una actividad en el Parque de la Prehistoria de Posadas. / CÓRDOBA

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Manuel González

Manuel González

Dirección: Pago de Bella Rosa, Posadas.

Horario de verano: Mañanas y tardes-noche.

Teléfono: 672 213 883.

Web de reserva: www.parquedelaprehistoriadeposadas.com.

La Sierrezuela de Posadas se encuentra envuelta en un recinto natural con una potencia histórica formidable. Rutas excepcionales atraviesan recorridos ligados a la botánica, la astronomía, la ornitología y la micología.

Este Parque de la Prehistoria cuenta con estancias interpretativas delimitadas cuya finalidad radica en divulgar las costumbres y prácticas de comunidades humanas de la antigüedad, así como conocer las herramientas y las industrias de cada período, el modo de emprender la caza y cómo perfilaban organizaciones sociales. Los visitantes, particulares o grupos, acceden a experiencias inmersivas, vehiculadas en visitas guiadas, talleres participativos y actividades familiares.

Protegido por la Red Natura 2000, aglutina ejemplares botánicos únicos como el palmito, y exhibe la calificación de zona del lince ibérico y el águila imperial. Entre los materiales fósiles, sobresalen piezas pertenecientes al Mar de Tetis, Abrigo Montañoso o el dolmen I y II, declarados Bien de Interés Cultural y datados en el Calcolítico. Por lo demás, incluye a su vez una cantera honda utilizada en época romana y una red de senderos deportivos o miradores únicos del Valle del Guadalquivir y Sierra Morena.

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Desde 2023, el Ayuntamiento de Posadas patenta un proyecto ambicioso, con el objetivo de dotar de unas instalaciones únicas a este recinto natural, formado por diez cabañas tematizadas a su vez con rutinas vitales de diferentes sectores y ciclos históricos. En el lapso estival, la oferta contiene yincanas, observación de perseidas, rutas nocturnas astronómicas o sesiones de pinturas rupestres y arqueología.

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