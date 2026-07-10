Parque de la Prehistoria de Posadas

Dirección: Pago de Bella Rosa, Posadas. Horario de verano: Mañanas y tardes-noche. Teléfono: 672 213 883. Web de reserva: www.parquedelaprehistoriadeposadas.com.

La Sierrezuela de Posadas se encuentra envuelta en un recinto natural con una potencia histórica formidable. Rutas excepcionales atraviesan recorridos ligados a la botánica, la astronomía, la ornitología y la micología.

Este Parque de la Prehistoria cuenta con estancias interpretativas delimitadas cuya finalidad radica en divulgar las costumbres y prácticas de comunidades humanas de la antigüedad, así como conocer las herramientas y las industrias de cada período, el modo de emprender la caza y cómo perfilaban organizaciones sociales. Los visitantes, particulares o grupos, acceden a experiencias inmersivas, vehiculadas en visitas guiadas, talleres participativos y actividades familiares.

Protegido por la Red Natura 2000, aglutina ejemplares botánicos únicos como el palmito, y exhibe la calificación de zona del lince ibérico y el águila imperial. Entre los materiales fósiles, sobresalen piezas pertenecientes al Mar de Tetis, Abrigo Montañoso o el dolmen I y II, declarados Bien de Interés Cultural y datados en el Calcolítico. Por lo demás, incluye a su vez una cantera honda utilizada en época romana y una red de senderos deportivos o miradores únicos del Valle del Guadalquivir y Sierra Morena.

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Desde 2023, el Ayuntamiento de Posadas patenta un proyecto ambicioso, con el objetivo de dotar de unas instalaciones únicas a este recinto natural, formado por diez cabañas tematizadas a su vez con rutinas vitales de diferentes sectores y ciclos históricos. En el lapso estival, la oferta contiene yincanas, observación de perseidas, rutas nocturnas astronómicas o sesiones de pinturas rupestres y arqueología.