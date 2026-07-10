Parque Multiaventura Jimmy Jones

Dirección: Ctra. A-3075, Ctr, Km. 8, Villaviciosa. Teléfono y correo para reservas: 660 812 397 / comercial@grupoarkea.com. Web: www.jimmyjonesaventura.com.

Un paisaje de 80 tiendas tipis, con capacidad de alojamiento para unas 400 personas, compone una de las áreas fascinantes del Parque Jimmy Jones, emplazado en Sierra Morena. Perteneciente al término municipal de Villaviciosa, se encuentra aproximadamente a 30 minutos de la capital cordobesa. Este complejo de diversión se extiende en un recinto de 30.000 metros cuadrados, delimitados en un entorno natural, aunando una heterogénea diversidad de servicios y aventura. Entre las estancias para los usuarios, figuran cuatro áreas de aseos, con más de 120 duchas; dos salones de usos múltiples, ideales para comidas, talleres o formaciones; así como dos zonas de merenderos orientadas a la convivencia mediante comidas al aire libre.

Las tiendas tipi están completamente equipadas, con colchones, sábanas, toallas y punto de luz. Asimismo, los responsables de grupo se concentran en siete casas, con dos habitaciones independientes y numerosas comodidades para una estancia confortable.

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Las instalaciones de ocio y juegos incluyen tres piscinas recreativas, una de ellas semiolímpica; una pista multideportiva; dos campos de paintball; dos rocódromos de escalada; un campo de disco-gol; un escenario de starlight; dos áreas para tiro con arco; dos pistas de archery tag y una amplia selección de juegos y entretenimiento concebidos para el ocio y que procura atender a los sucesivos tramos de edad. Es un destino adecuado para campamentos, escapadas familiares y viajes escolares. Los grupos se componen, como directriz general, de más de 20 personas.