Guía para perderse en Córdoba en verano
Pantalán de Rute e Iznájar: el barco del embalse
Dirección: Embalse de Iznájar.
Horario de verano: Sábados y domingos, desde las 10.00 hasta las 19.00 horas.
Teléfono: 645 095 200
Web de reserva: www.alua.es.
Un placentero recorrido en barco, con una capacidad máxima para 15 personas, a través del lago más grande de Andalucía es una realidad. Entre Rute e Iznájar hay establecidas cuatro rutas y otros destinos cercanos fijados en la presa y en el municipio malagueño y limítrofe de Cuevas de San Marcos. Se trata de una experiencia singular, gestionada por la empresa Alúa, y concebida para familias, parejas, grupo de amigos y celebraciones apacibles. Sin embargo, la crecida de la capacidad del pantano, rondando el 90% tras las lluvias del pasado invierno, ha motivado la suspensión del trayecto desde Rute. Construido en 2025 en el término municipal ruteño, el pantalán, entre la Playa de Valdearenas y travesías panorámicas, alberga asientos confortables y amplios, así como toldos generadores de sombra.
El turismo de interior y la conexión, desde el perímetro de la presa, con un área recreativa y el camping La Isla, refuerzan estos atractivos en la Subbética cordobesa. Naturaleza, deporte y patrimonio cultural desembocan en esta nueva alternativa. Los trayectos entre Rute e Iznájar duran una hora y hay a su vez otras actividades, como kayak, paddle surf y big surf. Además, otra modalidad presenta un trazado completo con una duración de dos horas. Con una inversión de 65.000 euros para el reciente pantalán de Rute, financiado con fondos europeos, sigue aumentando la oferta de propuestas náuticas y recreativas. Desde marzo, los viajes se limitan a reservas abiertas, sábados y domingos, a excepción de grupos o actos previamente concertados.
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