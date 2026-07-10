Dirección: Plaza de la Iglesía, 1, Añora. Horario de verano: Entre las 07.30 y las 15.00 horas del 3 al 5 de julio. Teléfono: 957 151 308. Web de reserva: www.olimpiadasrurales.com.

Dos décadas de trayectoria de las Olimpiadas Rurales de Añora han logrado un formidable afianzamiento de este encuentro cultural hasta congregar ahora a miles de asistentes. A comienzos de julio, esta población del norte de la provincia de Córdoba, de escasos 1.500 habitantes, alberga una competición con un máximo de 48 equipos, cupo establecido en 2015, traducido en 960 participantes. La publicación de un libro que compendiaba diferentes juegos populares de la comarca de Los Pedroches entrañó el germen de esta iniciativa de máxima repercusión. Aparte del espíritu clasificatorio, comporta una celebración comunitaria, concitando tradición, convivencia, identidad local y deporte.

La configuración vigente se ramifica en 15 modalidades de pruebas, entre ellas, el porteo de cántaros, la piola, el garrote, los zancos o la carreterilla. Estos juegos históricos han sido encauzados hacia un formato estructurado. Añora se envuelve durante este evento en un ambiente plenamente festivo en el que colaboran más de un centenar de voluntarios. En la edición de 2025, prácticamente el 84% de los participantes procedía de latitudes diferentes a Añora, reforzando la múltiple dimensión geográfica. Por ejemplo, estas Olimpiadas Rurales han aumentado su internacionalización con la inscripción de combinados registrados desde países como Francia, Reino Unido, Turquía y Portugal, junto a la representación de la totalidad de las comunidades autónomas de España. El programa se compone todos los años de tres jornadas, con el sábado como día central con más de una decena de pruebas y cierre con actuaciones musicales en el recinto ferial. La presentación de los equipos tiene lugar el viernes y la entrega de premios, el domingo.