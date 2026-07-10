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Guía para perderse en Córdoba en verano

La noche de la media luna

La noche de la Media Luna de Aguilar de la Frontera abarca diferentes actividades.

La noche de la Media Luna de Aguilar de la Frontera abarca diferentes actividades. / CÓRDOBA

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Carlos Gómez

Dirección: varios puntos de la localidad.

Horario: del 24 al 26 de julio a partir de las 22.00 h.

Teléfono: 957 688 055.

Información: www.aguilardelafrontera.es.

El Castillo de Poley está siempre vigilante, en el punto más alto de su cerro, desde el siglo IX. En sus orígenes formaba parte del sistema de defensa de Omar Ibn Hafsún, un caudillo andalusí que lideró una rebelión contra el Emirato de Córdoba. La Cora de Cabra, Corona de Castilla (en dos etapas) o Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán, han sido algunos de los propietarios de una fortificación que quedó demolida en el siglo XIX. Actualmente, solo quedan unas ruinas que actúan como eje vertebrador de los valores culturales e históricos de Aguilar de la Frontera.

Esta localidad de la Campiña Sur organiza la Noche de la Media Luna desde el año 1997 para sacar a la luz, de manera divulgativa, archivos históricos ocurridos en ese mismo enclave.

Se trata de una serie de escenas y recorridos cuyo objetivo es el fiel acercamiento de la población hacia lo que fueron los momentos que forman parte de su pasado. Los lugares protagonistas son algunos como la parroquia del Soterraño, el Cerro del Castillo o el Teatro de la Villa. No obstante, la organización varía la etapa histórica principal en cada edición. Todo, además, viene acompañado por un mercado medieval durante el fin de semana, que culmina con una cena igualmente ambientada. En total, más de cien vecinos y vecinas voluntarios participan en estas jornadas.

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Este evento ha cumplido las expectativas de los aguilarenses y, según la organización, cada año se llena de forma más rápida. En este sentido, si alguien decide acudir y se pierde por el camino, no debe mirar brújulas ni mapas, solo tiene que seguir la media luna de verano; la misma les guiará hacia la imagen viva de la historia en Aguilar de la Frontera.

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