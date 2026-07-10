Naturaleza encendida en el Alcázar

Dirección: C/ Caballerizas Reales s/n. Horario y precio: Pases cada 15 minutos desde las 22.00 horas. Desde 10€. Web y teléfono: https://www.naturalezaencendida.com/cordoba/. 910 059 727.

Cuando cae la noche, los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos se transforman en un escenario mágico donde historia, arte y tecnología se unen para ofrecer una experiencia única. Naturaleza Encendida invita a realizar un viaje inmersivo a través de uno de los episodios más trascendentales de la historia: el encuentro entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos.

A lo largo de un recorrido de aproximadamente 45 minutos, los visitantes se adentran en una propuesta sensorial que convierte este emblemático espacio de Córdoba en un espectáculo de luz, sonido e imágenes.

Un viaje entre luz e historia

La experiencia se estructura en tres espacios temáticos: El Encuentro, El Viaje y El Descubrimiento. Cada uno representa una etapa fundamental de la aventura colombina. Desde la presentación del proyecto ante la Corona hasta la travesía hacia lo desconocido, el visitante recorre una narración visual que despierta la imaginación y los sentidos.

La propuesta se completa con un paisaje sonoro especialmente diseñado para la ocasión, inspirado en la evolución de la vihuela y la guitarra flamenca, instrumentos vinculados a la cultura española. La música acompaña cada paso del recorrido y refuerza la atmósfera envolvente de esta experiencia.

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Más allá de un espectáculo de luces, Naturaleza Encendida: Navegantes es una forma diferente de acercarse al patrimonio y a la historia, combinando rigor histórico y creatividad contemporánea. Una actividad ideal para disfrutar en familia, en pareja o con amigos durante las noches de verano.