Multiaventura Acuática La Breña (Active Andalucía)

Dirección: Ctra. Pantano, Almodóvar del Río. Horario: Lunes y martes, reserva; resto de días, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. Teléfono: 615 666 923. Web de reserva: www.activeandalucia.es.

El embalse de La Breña se ha convertido en atractivo centro de actividades en la naturaleza. Un recinto configurado por instalaciones de deportes y propuestas de ocio como un rocódromo, la tirolina, el campo de paintball o el embarcadero.

Después de la construcción del embarcadero y el aumento de plazas disponibles, en este mismo verano la organización ha diseñado un recorrido de dos horas y media de duración que comprende desafíos como kayak, paddel surf o la inmersión en la zona de juegos acuáticos, integrada por trampolines y tobogán. Otros lotes se diversifican hacia contenidos comanches y acciones combinadas.

Entre las iniciativas terrestres también figuran la escalada, el senderismo, el reto con puntería y la vía ferrata y, de otro lado, se engloban en el ámbito acuático el bigsup y los hidropedales.

Este complejo de multiaventura promueve específicamente viajes escolares, unidos a excursiones, visitas culturales, viajes de fin de curso o cursos formativos, tanto para Primaria como Secundaria y ciclos formativos. El albergue dispone de 54 plazas distribuidas en habitaciones dobles, cuádruples y familiares, estructuradas en dos edificios conectados, directamente, con la zona ajardinada.

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El emplazamiento radicado en Almodóvar del Río favorece traslados a Córdoba capital y al conjunto arqueológico de Medina Ahazara. Además, en el propio municipio existe la opción de trasladarse al Castillo de Almodóvar, donde se rodó para la célebre serie Juego de Tronos.