Guía para perderse en Córdoba en verano
Multiaventura Acuática La Breña (Active Andalucía)
Dirección: Ctra. Pantano, Almodóvar del Río.
Horario: Lunes y martes, reserva; resto de días, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.
Teléfono: 615 666 923.
Web de reserva: www.activeandalucia.es.
El embalse de La Breña se ha convertido en atractivo centro de actividades en la naturaleza. Un recinto configurado por instalaciones de deportes y propuestas de ocio como un rocódromo, la tirolina, el campo de paintball o el embarcadero.
Después de la construcción del embarcadero y el aumento de plazas disponibles, en este mismo verano la organización ha diseñado un recorrido de dos horas y media de duración que comprende desafíos como kayak, paddel surf o la inmersión en la zona de juegos acuáticos, integrada por trampolines y tobogán. Otros lotes se diversifican hacia contenidos comanches y acciones combinadas.
Entre las iniciativas terrestres también figuran la escalada, el senderismo, el reto con puntería y la vía ferrata y, de otro lado, se engloban en el ámbito acuático el bigsup y los hidropedales.
Este complejo de multiaventura promueve específicamente viajes escolares, unidos a excursiones, visitas culturales, viajes de fin de curso o cursos formativos, tanto para Primaria como Secundaria y ciclos formativos. El albergue dispone de 54 plazas distribuidas en habitaciones dobles, cuádruples y familiares, estructuradas en dos edificios conectados, directamente, con la zona ajardinada.
El emplazamiento radicado en Almodóvar del Río favorece traslados a Córdoba capital y al conjunto arqueológico de Medina Ahazara. Además, en el propio municipio existe la opción de trasladarse al Castillo de Almodóvar, donde se rodó para la célebre serie Juego de Tronos.
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año
- Álvaro Fuentes, bajista de La Oreja de Van Gogh: 'Teníamos muy claro que la gran virtud del grupo eran sus canciones, no dependía de la voz que las cantara
- Muere a los 76 años Ángela de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Osuna y propietaria del castillo de Espejo
- El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- Eder García, fichaje para el centro del campo del Córdoba CF