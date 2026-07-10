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Guía para perderse en Córdoba en verano

Multiaventura Acuática La Breña (Active Andalucía)

Unos chicos practican el 'paddle surf' en el pantano de La Breña.

Unos chicos practican el 'paddle surf' en el pantano de La Breña. / CÓRDOBA

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Manuel González

Manuel González

Dirección: Ctra. Pantano, Almodóvar del Río.

Horario: Lunes y martes, reserva; resto de días, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.

Teléfono: 615 666 923.

Web de reserva: www.activeandalucia.es.

El embalse de La Breña se ha convertido en atractivo centro de actividades en la naturaleza. Un recinto configurado por instalaciones de deportes y propuestas de ocio como un rocódromo, la tirolina, el campo de paintball o el embarcadero.

Después de la construcción del embarcadero y el aumento de plazas disponibles, en este mismo verano la organización ha diseñado un recorrido de dos horas y media de duración que comprende desafíos como kayak, paddel surf o la inmersión en la zona de juegos acuáticos, integrada por trampolines y tobogán. Otros lotes se diversifican hacia contenidos comanches y acciones combinadas.

Entre las iniciativas terrestres también figuran la escalada, el senderismo, el reto con puntería y la vía ferrata y, de otro lado, se engloban en el ámbito acuático el bigsup y los hidropedales.

Este complejo de multiaventura promueve específicamente viajes escolares, unidos a excursiones, visitas culturales, viajes de fin de curso o cursos formativos, tanto para Primaria como Secundaria y ciclos formativos. El albergue dispone de 54 plazas distribuidas en habitaciones dobles, cuádruples y familiares, estructuradas en dos edificios conectados, directamente, con la zona ajardinada.

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El emplazamiento radicado en Almodóvar del Río favorece traslados a Córdoba capital y al conjunto arqueológico de Medina Ahazara. Además, en el propio municipio existe la opción de trasladarse al Castillo de Almodóvar, donde se rodó para la célebre serie Juego de Tronos.

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