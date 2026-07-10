Dirección: Avenida Pío XII, 35. Palma del Río (Córdoba). Teléfono: 957 710 183. Otros servicios: Experiencia monacal, actividad ecuestre, visita a almazara, masaje holístico.

Palma del Río tiene una joya en el Monasterio de San Francisco, que propone la experiencia de alojarse en el edificio franciscano del siglo XV donde la historia no es un decorado, sino la base del proyecto. El lugar conserva su esencia original, pero ha sido adaptado como hotel de cuatro estrellas para quienes buscan un entorno singular y especial.

La primera impresión es espacial. Más de 11.000 metros cuadrados de jardines rodean el conjunto, creando un ambiente aislado y sereno donde el tiempo parece ralentizarse. Patios, galerías y estancias históricas configuran un recorrido interior que mantiene la huella monástica, con espacios concebidos para la contemplación y el descanso.

Las habitaciones siguen esa misma línea: cada una presenta un diseño singular inspirado en la historia del edificio, combinando comodidad actual con elementos arquitectónicos que evocan su origen. No hay uniformidad, sino personalidad, lo que refuerza la sensación de estar habitando un lugar vivido.

Uno de los espacios más representativos es la antigua sala capitular, hoy convertida en restaurante. Bajo el nombre de Hortus, la propuesta gastronómica se apoya en el producto de cercanía, con verduras, frutas y hierbas cultivadas en el propio huerto del hotel. La cocina, dirigida por Celia Jiménez, reinterpreta la tradición andaluza desde una óptica contemporánea.

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El exterior invita a prolongar la estancia, con piscina y terrazas para disfrutar gran parte del año. A ello se suman zonas comunes como biblioteca, salón o puntos de reunión que amplían el uso del hotel más allá del alojamiento, hacia la convivencia y el encuentro. El monasterio se presenta también como escenario para eventos y celebraciones.